Andreea Bălan, mesaj emoționant pentru Elena Marin de la Survivor România: „Cea mai puternică!”

Elena Marin a fost foarte susținută de oamenii dragi în competiția Survivor România 2021. Faimoasa a ratat șansa de a își îndeplini visul și a fost eliminată în timpul semifinalelor. Printre persoanele care i-au ținut pumnii să ajungă cât mai departe se numără și Andreea Bălan. Între cele două s-a format o relație de prietenie de-a lungula nilor, în contextul în care Elena Marin a fost dansatoarea cântăreței.

Elena Marin a postat recent o fotografie cu prezentatorul emisiunii Survivor România 2021, Daniel Pavel. Ea a transmis că este extrem de recunoscătoare pentru experiența pe care a trăit-o, care a ajutat-o foarte mult să se regăsească. „Mulțumesc, @survivorromania.oficial, pentru experiență ❤️ Aici m-am redescoperit pe mine ☺️”, a scris Elena Marin în descierea fotografiei.

În secțiunea de comentarii, Andreea Bălan i-a transmis un mesaj emoționant prietenei sale, căreia i-a transmis că așteaptă cu nerăbdare să o vadă. „Cea mai puternica! Abia astept sa vii acasa!”, a scris blondina.

Fotografia postată de Elena Marin [Sursa foto: Instagram]

Elena Marin, primele declarații după Marea Finală Survivor România

Elena Marin regretă că nu a intrat în Marea Finală Survivor România 2021, însă s-a bucurat pentru victoria lui Zannidache. Chiar dacă au avut conflicte de-a lungul competiției, Faimoasa a mărturisit că știe cât d emult înseamnă acest premiu pentru colegul

ei din echipa roșie. Ea a mai spus că Survivor România va rămâne o experiență de neuitat.

„ A fost o experiență de neuitat, pe care mi-o voi aminti toată viața, o experiență din care mă bucur că am făcut parte. Cu siguranță regret că nu am ajuns în finală, dar am dat tot ceea ce am putut, am făcut tot ceea ce am putut și publicul a decis. Oricum, le mulțumesc, sunt copleșită de câte persoane m-au susținut și de valul acesta care s-a creat. Survivor România a fost pentru mine o experiență foarte frumoasă, a fost tare greu, dar, așa cum am mai spus, o experiență de neuitat.", a încheiat Elena Marin, pentru Teo Show.