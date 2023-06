Andreea Bălan, mesaj public pentru noul ei iubit, Victor Cornea! Dovada clară că și-au oficializat relația

In articol:

Andreea Bălan are 38 de ani și se pare că și-a găsit jumătatea. După mai multe eșecuri în dragoste, frumoasa artistă este acum foarte fericită alături de noul ei iubit. Cântăreața și tenismenul Victor Cornea fac tot mai multe gesturi romantice, prin care le arată urmăritorilor de pe rețelele de socializare că formează un cuplu și că sunt foarte fericiți împreună.

Andreea Bălan iubește din nou! Celebra artistă și tenismenul Victor Cornea nu se ascund și își demonstrează dragostea prin intermediul rețelelor de socializare. Astăzi, vedeta a postat pe Instagram câteva imagini în care apare îmbrăcată cu un hanorac negru. Detaliul care a ieșit în evidență a fost, însă, numele care era inscripționat pe bluza vedetei. Aceasta avea scris pe partea din față a hanoracului textul „Cornea V.”, acesta fiind numele tenismenului alături de care a apărut tot mai des în ultimul timp, iar pe spatele piesei vestimentare scria numele țării noastre „România”. De asemenea, Andreea Bălan a scris și un mesaj interesant în postarea sa, prin care dă de înțeles că este îndrăgostită.

„Life is about simple things filled with pure love ❤️💫Have a wonderful week 🙏(n.red. Viața este despre lucruri simple umplute cu iubire adevărată. Să aveți o săptămână minunată)”, a scris Andreea Bălan pe Instagram.

Andreea Bălan poartă un hanorac pe care este inscripționat numele iubitului ei, Victor Cornea. [Sursa foto: Instagram]

Victor Cornea, răspuns pentru gestul romantic făcut de Andreea Bălan

După postarea plină de romantism pe care a făcut-o Andreea Bălan pe pagina sa personală de Instagram, tânărul nu s-a lăsat mai prejos și a reacționat. Victor Cornea a fost impresionat de gestul romantic făcut de Andreea și i-a comentat imediat acesteia la postarea de pe rețeaua de socializare, semn că există deja sentimente importante între el și celebra cântăreață. Artista i-a răspuns, la rândul ei, lui Victor.

Comentarii pline de romantism între Andreea Bălan și iubitul ei, Victor Cornea [Sursa foto: Instagram]