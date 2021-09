Andreea Bălan, mesaj subtil pentru George Burcea, la un an de când au ales să divorțeze: "Atunci când ierți, te vindeci. Iar când lași în spate, te dezvolți"

In articol:

Andreea Bălan și George Burcea au trăit o frumoasă poveste de dragoste o perioadă îndelungată și și-au întemeiat chiar și o familie minunată, alături de cele două fetițe ale lor.

Cu toate acestea, ceva s-a rupt la un moment dat între ei și au ales să își spună adio, chiar după ce bărbatul a fost prins de către autorități sub influența stupefiantelor, în timp ce se afla la volan.

Andreea Bălan, mesaj cu dedicație pentru fostul soț?

A trecut un an de când Andreea Bălan și George Burcea au divorțat și și-au refăcut viețile. Dacă George s-a îndrăgostit iremediabil de Viviana Sposub în cadrul unei emisiuni la care au participat împreună, Andreea a reușit să își găsească liniștea în brațele lui Tiberiu Argint, bărbatul care o face fericită în prezent.

Citatele postate de Andreea Bălan pe contul personal[Sursa foto: Instagram]

Totuși, artista i-a pus pe gânduri pe cei care o urmăresc, căci a postat în mediul online mai multe citate în limba engleză, despre care fanii au crezut că sunt adresate fostului soț: "Remember, when you forgive, you heal. And when you let go, you grow. Spend time with people who are good for your mental health. Love doesn’t need to be perfect. It just needs to be true. (n.r. Amintește-ți, atunci când ierți, te vindeci. Iar când lași în spate, te dezvolți. Petrece-ți timpul cu oameni care sunt buni pentru sănătatea ta mentală. Dragostea nu trebuie să fie perfectă, ci adevărată)", a scris Andreea Bălan, pe contul ei de Instagram.

Andreea Bălan și Tiberiu Argint[Sursa foto: Instagram]

Andreea Bălan și-a găsit fericirea în brațele lui Tiberiu Argint

Andreea Bălan a suferit mult după despărțirea de tatăl fetițelor ei, însă a reușit, într-un final, să treacă peste acea perioadă dificilă.

Mai mult, viața i-a adus în cale o nouă iubire și pare mai fericită ca niciodată de când formează un cuplu cu Tiberiu Argint, actualul ei iubit.

Cei doi au împlinit deja un an de relație, însă își țin dragostea departe de ochii curioșilor. Chiar dacă merg împreună peste tot, Andreea și partenerul ei preferă să nu se posteze împreună, ci doar separat, din aceleași destinații pe care le vizitează.