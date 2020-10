George Burcea și Andreea Bălan

In articol:

George Burcea și Viviana Sposub au fost infectați cu noul coronavirus. Cei doi s-au izolat după ce actorul a anunțat că a fost depistat pozitiv, iar, la scurt timp, iubita lui și-a făcut testul și a avut același rezultat.

„Ieri, după ce George a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, am decis să mă programez la testare. Tocmai ce am primit rezultatul și mi-a fost confirmat faptul că am și eu virusul. Momentan ne simțim bine amândoi, iar pentru următoarea perioadă vom sta izolați la domiciliu. Vă ținem la curent cu starea noastră, dar sunt sigură că vom trece cu bine peste acest moment”, a declarat Viviana Sposub pentru protv.ro.

Citeste si: Viviana Sposub, iubita lui George Burcea, are coronavirus! S-a testat imediat ce a aflat că actorul e infectat: „Vom sta izolați la domiciliu”

Citeste si: Cristina Şişcanu sare la gâtul Roxanei Nemeș! "Dacă aș polemiza cu tine, ți-aș fractura creierul!” - evz.ro

George Burcea și Viviana Sposub, la emisiunea Ferma

Andreea Bălan, prima reacție după ce fostul ei soț a fost depistat pozitiv pentru coronavirus

La scurt timp după ce George Burcea a anunțat că a fost infectat cu noul coronavirus, Andreea Bălan a postat o fotografie pe pagina ei de Instagram. Cântăreața pare plină de energie și a ținut să le transmită fanilor ei numai gânduri bune în această zi.

„O sâmbătă plină de zâmbete vă doresc”, a scris vedeta pe pagina ei de Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O sambata plina de zambete va doresc 😘 O postare distribuită de Andreea Balan (@andreeabalanofficial) pe Oct 17, 2020 la 5:12 PDT

În urmă cu o zi, George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan a anunțat că a fost infectat cu noul coronavirus. George Burcea este optimist în ceea ce privește starea lui de sănătate.

„Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptom în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viața, cât se poate de rapid”, a declarat George Burcea, în urmă cu doar o zi.