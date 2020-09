Andreea Bălan vrea custodia întreagă a fetițelor

In articol:

Andreea Bălan și George Burcea se află în plin proces de divorț. Cei doi au hotărât să pună capăt căsniciei lor, după doar câteva luni de la nuntă și ani buni de relație. Imediat după despărțire, Andreea Bălan a fost la mai multe televiziuni unde a vorbit despre despărțirea de tatăl fetițelor ei.

Acum, a venit rândul lui George Burcea să își spună adevărul în fața telespectatorilor. Actorul este concurent la emisiunea „Ferma”, iar până acum, el a vorbit foarte mult despre fosta lui soție. Recent, george Burcea a declarat că nici nu i-a spus Andreei Bălan că va participa la această emisiune. El a anunțat-o pe mama copiilor lui din timp că va fi plecat, altfel ar fi putut fi folosită împotriva lui în procesul de divorț. Actorul a adăugat că Andreea Bălan face tot ce îi este în putință să câștige custodie totală asupra fetelor.

Citeste si: Marius de la Puterea Dragostei este devastat! „Are tumoră pe creier...” - evz.ro

Ce făcea Andreea Bălan în timp ce fostul soț își spunea adevărul la televizor?

Andreea Bălan este o mamă și o artistă ocupată. Seara trecută, cântăreața a Premiul pentru Excelență în Muzică în cadrul galei I Success “Celebrity Awards – Femei de succes” 2020. Blondina a sărbătorit acasă alături de fetițele ei.

Prima reacție a Andreei Bălan, după declarațiile controversate ale lui George Burcea[Sursa foto: Instastory/ Andreea Bălan]

Andreea Bălan a postat și un videoclip cu fetița ei cea mică, Clara Maria, în timp ce merge pe un unicorn. Melodia folosită de cântăreață la InstaStory are niște versuri care te duc cu gândul automat la relația tensionată dintre artistă și fostul soț.

„Beware of those wild horses / Some hearts, they can’t be tamed, / Can’t be tamed! / Go ahead and built your fences / Somehow I still escape, still escape!”, sunt versurile piesei „Wild Horsese”, cântată de Antonia și Jay Sean. Versurile se traduc astfel: „Feriți-vă de acei cai sălbatici / Unele inimi nu pot fi îmblânzite, / Nu pot fi îmblânzite! / Continuă să creezi obstacole / Cumva tot evadez, tot evadez!”.