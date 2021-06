Andreea Bălan, prima reacție după zvonurile că Viviana Sposub ar fi gravidă: „Ella e foarte fericită”

Andreea Bălan, prima reacție după zvonurile că fostul ei soț ar putea avea un copil [Sursa foto: Instagram] 11:33, iun 16, 2021 Autor: Clara Ionescu

Fanii sunt în extaz, după ce Viviana Sposub s-a fotografiat în brațele lui George Burcea, în timp ce ține un test de sarcină. Întrebarea de pe buzele tuturor este dacă cei doi îndrăgostiți urmează să devină părinți. Celebrul actor mai are deja două fetițe din căsătoria cu Andreea Bălan, care s-a terminat după doar șapte luni.

Andreea Bălan a încercat să stea cât mai departe de subiectele care țin de soțul ei. Blondina nu dă curs anunțurilor în ceea ce îl privește pe fostul ei soț, de care s-a despărțit de mai bine de un an de zile. Pe pagina sa de Instagram, Andreea Bălan a anunțat că este foarte foarte fericită pentru că petrece timp cu fetițele ei. Cea mai încântată este Ella, care urmează să plece cât mai curând într-o tabără de cercetași.

„Acum așteptăm să o luăm pe Clara de la grădiniță. Azi am luat-o pe Ella prima și am petrecut timp împreună, am fost la cumpărături să luăm haine pentru că săptămâna viitoare pleacă în tabăra de cercetași. Ella este foarte fericită”, a mărturisit Andreea Bălan, pe Instagram.

George Burcea și Viviana Sposub vor deveni părinți? [Sursa foto: Instagram]

Andreea Bălan l-a iertat fostul soț

Invitată în podcast-ul lui Cătălin Măruță, Andreea Bălan a vorbit despre relația pe care a avut-o cu fostul soț. Celebra cântăreață a mărturisit că l-a iertat pe George Burcea și nu regretă ce a fost între ei, mai ales că au împreună două fetițe minunate.

„Da, l-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct.

Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate. Trebuie să existe diplomație și discreție pentru că sunt doi copii la mijloc.

Vor intra, mai târziu, pe YouTube și vor vedea. Ella cu greu a înțeles că tati nu mai locuiește cu noi. Ea tot speră și visează că, într-o zi, vom merge în Mauritius în vacanță, ultima în care am fost toți 4. Încet, va înțelege. Ea știe doar că tati nu mai locuiește cu noi, vine în weekend sau când poate. Atât”, a declarat Andreea Bălan.