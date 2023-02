Andreea Bălan, primele dezvăluiri după ce a îmbrăcat rochia de mireasă din nou. Imaginile cu care și-a luat prin surprindere toți fanii: "A fost cea mai atipică, interesantă și amuzantă nuntă"

In articol:

Andreea Bălan a avut parte de o experiență inedită în Columbia, în timpul participării la reality-show-ul moderat de Irina Fodor. Artista a îmbrăcat din nou rochia de mireasă, spre bucuria fanilor, care au fost încântați să o vadă în această ipostază.

Citește și: Cătălin Bordea și Livia, de nedespărțit. Soția comediantului, mărturisiri despre momentul în care s-au cunoscut: „Nu mai sunt fata de atunci”

Prima reacție a Andreei Bălan, după ce a fost nevoită să îmbrace rochia de mireasă în Columbia: "A fost cea mai atipică, interesantă și amuzantă nuntă"

Concurenții show-ului moderat de Irina Fodor au avut parte de o surpriză neașteptată în timpul filmărilor, când se aflau în Columbia. Echipele au fost nevoite să îndeplinească la un moment dat o misiune neobișnuită, care presupunea schimbul de parteneri. Printre cei care au trebuit să se conformeze situației s-au numărat și Andreea Bălan și Jean Gavril.

Cei doi, ca și colegii lor, s-au costumat în miri și au jucat scena unei căsătorii false. Momentul nu a fost doar pe placul telespectatorilor, ci și al concurenților, care s-au distrat pe cinste.

Dovada o reprezintă chiar declarațiile Andreei Bălan, cu privire la provocarea pe care ea și colegii ei au dus-o la bun sfârșit:, a scris Andreea Bălan pe contul personal de Instagram, în dreptul fotografiilor din emisiune, în rochie de mireasă.

Citeste si: Ce s-a întâmplat, de fapt, între Florin Salam și Emil Rengle? Motivul pentru care a refuzat să mai apară în videoclipuri de manele- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Andreea Bălan și Jean Gavril [Sursa foto: Instagram]

Andreea Bălan și Jean Gavril [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Cătălin Scărlătescu, pălmuit în fața camerelor de filmat! Juratul a reacționat imediat: "Pe mine avea boală"

Imaginile nu au putut fi trecute cu vederea nici de către cei de acasă, care au avut numai cuvinte de laudă la adresa artistei și a colegilor ei: "Cele mai tari și asumate fete! Go girl, pe mama lor!", "Cel mai tare sezon ever", "Ești minunată! Tot binele din lume alături de minunile tale!", "Ce mireasă frumoasă!", "Băi cât de caraghioși sunteți, mai ales în poza în care vă pupați", "Nu sunteți sănătoși la cap, cât am râs! Sper să aibă simțul umorului și soția lui Jean. Oricum, sunteți doi trăzniți", au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor, publicate în secțiunea de comentarii.

Andreea Bălan și Jean Gavril [Sursa foto: Instagram]