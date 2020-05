In articol:

Cantareata a fost deranjata de textul care aparea pe burtiera in emisiune si a cerut ca aceasta sa fie scoasa de urgenta. Intr-o discutie cu prezentatorul show-ului de televiziune, Andreea Balan a marturisit ca a fost tentata sa refuze invitatia in platou, stiind ca va fi dezamagita de ce se va intampla in direct. Artista in varsta de 35 de ani care s-a despartit de George Burcea isi creste cele doua fetite, Ella Maya si Clara Maria, cu ajutorul mamei ei.

Andreea Balan s-a suparat pe Dan Capatos si a cerut ca burtiera sa fie schimbata de urgenta: "Nu imi place! Tot timpul spun ca nu mai vin, dar tot vin"

Cand a vazut textul care a aparut pe ecran in momentul in care ea a intrat in emisiune, Andreea Balan s-a suparat si le-a atras imediat atentia prezentatorului si echipei sale. "Andreea: Sunt extenuata. Vreau custodie totala" a fost burtiera care a deranjat-o pe blonda.

Citeste si: Andreea Bălan nu l-a iertat pe George Burcea! A spus adevărul! Ce s-a întâmplat între ei VIDEO

Citeste si: Cum și-a distrus Andreea Bălan soțul cu o singură imagine. Pozele spun mai mult decât vorbele

Citeste si: Ce i-a spus Andreea Bălan fiicei sale despre despărțirea de George Burcea: "Ella știe că tati..."

"Nu imi place, sa schimbam burtiera. M-am chinuit si am vazut. Deci nu! Tot timpul spun ca nu mai vin, dar tot vin! Eu inteleg ce scrie, scrie ce vreti voi. Sunt obosita. Cu doi copii nu e usor, dar sa nu exageram. Mama s-a mutat la noi. Viata te loveste. Tu te adaptezei. Dupa ce ai avut o problema de sanatate grava, restul devine asa... Nici nu mai conteaza, impacare, despartire. Te daraman doar o problema de sanatate, restul nu mai conteaza, ne adaptam, viata merge inainte", a spus Andreea Balan in emisiunea TV la care a fost prezenta aseara.