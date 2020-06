In articol:

Andreea Bălan a împlinit în urmă cu două zile vârsta de 36 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere acasă, în familie, alături de fetițe și de mama ei și a ținut să împărtășească cu fanii una dintre cele mai importante zile din viața ei. Astfel, vedeta a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii din ziua cu pricina, iar un detaliu nu a trecut neobservat de urmăritorii Andreei.

Andreea Bălan și-a serbat ziua de naștere! Cine este bărbatul care i-a fost alături în această zi importantă? „Am luat-o de la capăt și am mers mai departe”

Andreea Bălan și-a serbat ziua de naștere! Cine este bărbatul care i-a fost alături în această zi importantă? Mai exact, bărbatul care a fost lângă ea și de data aceasta, așa cum a făcut-o la fiecare eveniment special din vaița ei, de câțiva ani încoace. Este vorba despre colegul ei de scenă, Petrișor Ruge, cel despre care declara cândva că este „cel mai stabil bărbat din viața ei”. Fanii Andreei Bălan au fost surprinși să vadă că bărbatul este o prezență constantă în viața colegei lui. Cei doi sunt extrem de apropiați.

Citeste si: Câți bani câștigă, cu adevărat, Andreea Bălan! Cântăreața a dat o lovitură financiară în anul în care a avut grave probleme de sănătate!

Citeste si: VIDEO! Andreea Bălan l-a ironizat cumplit pe George Burcea! Cum l-a luat vedeta peste picior pe soțul său în vlogul ei

Citeste si: Andreea Bălan pune capăt zvonurilor despre infectarea ei cu coronavirus. Ce a făcut diferit față de Marcel Pavel

„Azi este ziua mea, dar vârsta este irelevantă. Mai bine îți spun câte întâmplări minunate am trăit, câte inimi am iubit, câte locuri superbe am văzut, cât de mult am contat și contez în viețile celor dragi, dar mai ales îți pot spune, cât de mult am suferit, ce lecții am învățat, de câte ori m-am ridicat atunci când viață m-a pus la pământ și de câte ori am luat-o de la capăt și am mers mai departe cu zâmbetul pe buze. Viața nu este despre cifre, ci despre emoții, trăiri, lecții și mai ales despre iubire„, a transmis Andreea Bălan de ziua ei de naștere.