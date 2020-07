In articol:

Aflate într-o formă de zile mari, Andreea Bălan și Amna au dat cărțile pe față cu privire la perioada dificilă a divorțului și au povestit cum au trecut, de fapt, prin experiența dureroasă a despărțirii.

Aflată într-o formă de invidiat, Andreea Bălan a vorbit, într-un dialog spumos cu Amna, despre despărțirile din viața ei și, chiar dacă nu a făcut referiri explicite la bărbații din viața ei, a povestit cum a reușit să treacă de perioada grea de la începutul acestui an, separarea ei de George Burcea având loc acum mai bine de șase luni.

”Am suferit după o despărțire! Grav! Și nu o dată! Asta e viața. După cum vedeți, ne găsiți divorțate, cu copii, asta e viața”, a spus Andreea Bălan. Mai mult decât atât, Andreea Bălan a vorbit și despre faptul că, adeseori, femeile sunt judecate pentru că își refac viața. ”Trăim în țara în care dacă ești fericită după un divorț, ți se dă în cap! Trebuia să mai plângi, de ce nu ai plâns mai mult... Le place suferința, vor să ne vadă la pământ să suferim. Și, dacă te ridici și arăți că nu mai suferi, ei zic că trebuia să suferi mai mult”, spune, realistă Andreea Bălan.

Mai mult, în momentul în care Amna a deschis discuția despre femeile puternice – ”Noi credem că femeile schimbă lumea și că devenim din ce în ce mai independente și devenim din ce în ce mai puternice și nu știu dacă este tocmai bine pentru noi pentru că bărbații sunt inhibați de femeile puternice” – Andreea Bălan s-a dezlănțuit. ”Da, dar cei puternici nu sunt și rămân lângă noi... Majoritatea se sperie, dar un bărbat puternic, dacă e smart, știe cum să te ia, știe cum să te calmeze și să arate că el este mai puternic, prin mai multe metode”, a spus Andrea Bălan.

În altă ordine de idei, feministă, Andreea Bălan a ținut să puncteze un lucru esențial cu privire la viața femeilor de după divorț. ”Vreau să dăm un mesaj pentru femeile divorțate pentru că sunt foarte multe femei divorțate care au impresia că la divorț s-a terminat viața. De abia începe viața! Un divorț nu înseamnă că este sfârșitul vieții, chiar dacă ai și unul sau doi copii, însemană că așa a fost viața, cu bune și cu rele și că trebuie să mergi înainte. Evident că este o perioadă mai plină de suferință în prima parte, dar după aceea se vindecă rănile și mergi mai departe, există iubire după iubire. Nu se termină viața așa... Există viață după divorț, există lucruri frumoase, te regăsești pe tine, poți fi fericită și singură... Nu încetați să sperați, să iubiți și să vă iubiți”, a mai spus Andreea Bălan.

Amna, divorț după 9 ani de mariaj

Anul trecut, artista Amna a confirmat că a divorțat de soțul ei după un mariaj de nu mai puțin de nouă ani. Fostul cuplu are împreună un fiu, David, în vârstă de ani. În urma separării, cântăreața în vârstă de 36 de ani s-a concentrat pe creșterea fiului ei și pe carieră. La acea vreme, Amna a lansat și o piesă în care povestește ce anume a dus la destrămarea căsniciei sale. „Este un mare zbucium în mine pe care l-am scris pe hârtie și apoi l-am înregistrat în studio. Și am vrut să împărtășesc cu voi trăirea mea pe care bănuiesc că și voi o trăiți din plin. Cred că nu mai avem timp de absolut nimic și cred că am intrat în așa-zisă cursă a șobolanului. Încercăm să facem tot timpul bani, afaceri, să fim de succes și uităm de cea mai importantă parte a sufletului nostru, familia. Și ne trezim uneori, mult-mult prea târziu, când poate oamenii noștri dragi nu mai sunt lângă noi sau când copiii noștri au crescut”, a spus Amna, în emisiunea Teo Show.

Andreea Bălan, divorț dificil de George Burcea

Dacă viața profesională a Andreei Bălan este de dat exemplu, când vine vorba de dragoste, frumoasa cântăreață nu are prea mare noroc, ea fiind în divorț de George Burcea, tatăl celor două fetițe ale artistei. Mai mult decât atât, așa cum a și recunoscut Andreea Bălan în vlogul ei, nopțile artistei deveniseră din ce în ce mai grele, iar ea nu se mai odihnea deloc, chiar dacă venea de la cântările pe care le are și susținea show-urile care au făcut-o celebră, pline de dansuri extenuante. Iar când îl ruga să o ajute, din nou supărarea lui era lesne de auzit în toată casa...

”George Burcea a devenit violent verbal cu Andreea Balan, de față cu fetele și cu cei din jur, nu conta că erau acolo mama Andreei, bona fetițelor sau alții, din staff-ul ei. De multe ori, ea încerca să îl calmeze, dar nu reușea deloc. El nu mai avea chef să stea casă, iar când Andreea Bălan îl întreba ce face, unde merge, i se răspundea pe un ton foarte agresiv. De aceea, lucrurile dintre ei nu s-au mai putut repara, oricât a încercat ea să tragă cu familia. El nu mai voia să o ajute, practic, în casă, chiar dacă Andreea Balan aducea toți banii și mergea și la muncă, la concerte, la înregistrări, la filmări, pe unde avea treabă”, ne-a explicat sursa WOWbiz.ro despre divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea.