Andreea Bălan și Andreea Antonescu, sărutări fierbinți cu Liviu Vârciu! S-au dat de gol!!!

Cu toate acestea, așa cum amândouă au și recunoscut-o, de multe ori, între ele, și-a făcut loc și supărarea, ba chiar și gelozia, lucru pe care, de altfel, l-a și recunoscut Andreea Bălan în cel mai recent vlog pe care l-a postat.

”Am fost geloasă atunci când eram în Andre... Eram geloasă pentru că tu aveai sânii mai mari. Acum nu mai sunt geloasă, mi-a venit mintea la cap. Dar când eram mică, eram mititică, eu nu aveam sâni dezvoltați... Și tu aveai ditamai...”, a recunoscut Andreea Bălan, de față cu Andreea Antonescu, gesticulând cât se poate de sugestiv și de haios cu privire la ”problemele” pe care le avea acum vreo 20 de ani.

Și, dacă tot a fost momentul confesiunilor fetelor din trupa Andre, Andreea Bălan și Andreea Antonescu au recunoscut că au sărutat același bărbat, și, chiar dacă nu au dat nume, nu ar fi imposibil să se fi

referit la Liviu Vârciu...i-a cerut Andreea Bălan Andreei Antonescu când a fost vorba de bărbatul pe care l-au sărutat amândouă. Iar apoi, ca din senin, s-a apucat să fredoneze melodia trupei LA, cea care l-a făcut celebru pe Liviu Vârciu: ”Ochii tăi”.

Liviu Varciu, cuceritorul showbiz-ului

Ușor confuză și nu tocmai convingătoare, Andreea Antonescu a replicat: ” Nu ăla, altul...”. ”BA da, că ne-am pupat amândouă cu el!”, a insistat Andreea Bălan, aducând și precizări suplimentare. ”Te-ai pupat, dar nu ți-a plăcut? Eu m-am pupat și mi-a plăcut”, spunea Andreea Bălan, într-o formă de zile mari, iar Andreea Antonescu, dând din colț în colț, s-a apucat să explice.

Andreea Balan si Andreea Antonescu sunt prietene foarte apropiate

”La mine era pe principiul că eu nu știam să înot. M-a luat în piscină pentru că eu nu puteam să intru altfel și atunci fiind acolo a fost un pupat din-ăla... ”, explica Andreea Antonescu spre amuzamentul colegei sale de trupă care a pus-o, râzând, la punct: ”Eram de față când a pupat-o!”.

Andreea Bălan și Andreea Antonescu, prietene de-o viață

”Ne-am certat ca.. între fete.(...) Nu am vorbit cu ea... de fete ce suntem... A fost tot ceva legat de Andre, un alt mod de a ne prezenta și... Am considerat că nu ne-ar pune în valoare, iar de aici s-a iscat o neînțelegere, de aici orgoliile noastre... Am scos gheruțele... Dar, Slavă Domnului... Iar lucrurile au mers în direcția bună, iar noi suntem, azi, împreună și vom merge împreună cât timp publicul o va vrea.(...) Eu și Andreea nu mai vorbisem de o perioadă lungă de timp, de doi ani, și odată cu incidentul prin care a trecut Andreea (problemele de la nașterea celei de-a doua fetițe, n. red.), imediat ce informația a ajuns la mine, am realizat ce înseamnă viața, că nu trebuie să fim aspri unii cu ceilalți...”, povestește Andreea Antonescu.

Iar de atunci, cele două se înțeleg mai bine ca niciodată.explica, anul trecut, într-o emisiune, Andreea Antonescu despre Andreea Bălan.