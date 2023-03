Andreea Bălan și Jean Gavril, prima apariție împreună după sărutul controversat! Ce au făcut cei doi în timpul interviului: „Sunt curioasă ce va zice soția ta”

In articol:

Andreea Bălan și Jean Gavril au făcut deliciul tuturor fanilor show-ului din America, atunci când, conform unei probe, s-au căsătorit pentru o zi, iar la final și-au încununat mariajul cu un sărut.

Din acel moment, multe au fost speculațiile făcute pe seama imaginilor ajunse virale, chiar și soția artistului a avut o reacție pe acest subiect, însă ei nu au mai apărut împreună de atunci.

Citește și: Finaliști America Express 2023. Care sunt concurenții calificați în finala America Express, sezonul 5

Andreea Bălan și Jean Gavril, apariție cu umor, după sărutul controversat

Asta până acum, când au fost invitații lui Bordea și Cortea, în podcast-ul unde s-au dezlănțuit, uimind iar pe toată lumea.

În fața celor doi comedianți, privind în urmă, la ceea ce au făcut pe tărâm american, Jean și Andreea au dat iar startul unui joculeț siropos.

Mai în glumă, mai în serios, artiștii s-au complimentat unul pe celălalt și au ținut să menționeze că scurtul lor mariaj a fost unul în care s-au simțit foarte bine, fericiți, împliniți și având și rezultate satisfăcătoare.

Jean: Suntem foarte compatibili.

Andreea: Mie îmi plac bărbații înalți și arătoși. Eram happy.

Citeste si: Alocații mai mari pentru o categorie de copii! Despre ce sumă este vorba și când vor intra banii pe card- kanald.ro

Citeste si: Reacția unui bărbat când a descoperit după 6 ani de mariaj că soția cu care are 2 copii este, de fapt, sora sa- stirileprotv.ro

Jean: Aveai fluturi în stomac.

Andreea: Eram happy pentru că am scăpat fiecare de partenerul nostru.

Jean: Ești o parteneră extraordinară doar că nu ești a mea.

Andreea: Am început cu fluturii, cu preludiu.

Jean: Eu am buzele groase și cărnoase, toată lumea e geloasă pe buzele mele.

Andreea: Nu ne-am pupat la (nr. show-ul de dans unde au fost rivali) că era soția lui acolo. În general, pe mine ma excită… frica și sa trișez. Însă Jean nu are discernământ. Face ce îl taie capul.

Jean: Dar ce am făcut, doar nu am făcut nimic, nu?

Andreea Bălan și Jean Gavril, prima apariție împreună după sărutul controversat [Sursa foto: Captura video - Antena 1, America Express]

Citeste si: „I-am spus să plece și a plecat la 3 dimineața și s-a ajuns aici, ăsta e caracterul ei.” Fulgy a lansat noi acuzații pentru Bia Khalifa- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 martie 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Hande Erçel și impresarul Hakan Sabancı formează cel mai nou cuplu: ”Totul merge bine, venim din vacanță”. Cum arată bărbatul care i-a furat inima faimoasei actrițe- radioimpuls.ro

Citește și: Andreea Bălan, primele dezvăluiri după ce a îmbrăcat rochia de mireasă din nou. Imaginile cu care și-a luat prin surprindere toți fanii: "A fost cea mai atipică, interesantă și amuzantă nuntă"

În urma acestui dialog, dar și a celor întâmplate peste mări și țări, Andreea Bălan a mărturisit că sărutul controversat pe ea nu a afectat-o în niciun fel.

Ba chiar, echipa formată cu Jean a făcut-o să își arate o altă latură și să se simtă într-un mod pe care nu l-a mai experimentat de mult timp.

Însă, rămâne curioasă cum au decurs lucrurile în familia lui Jean, el fiind căsătorit și soția privind totul din fața micului ecran.

„Eu mi-am ținut viata privată ascunsă în ultimii doi ani și nu spun dacă am cui să dau explicații și nici nu dau eu în general explicații. Eu mă îndrăgostesc repede în general. Dar sunt curioasă ce va zice soția ta. (n.r. soția lui Jean Gavril). Eu m-am simțit lângă Jean mult mai feminină, mai relaxată, nu am mai fost în energie feminină de mult timp, l-am lăsat să conducă și l-am urmat.”, a declarat Andreea Bălan la „Podcastito Express”.

Sincer din fire, în fața curiozității blondinei, Jean Gavril a spus că are parte acasă de o soție foarte înțelegătoare, care-i știe meseria și care înțelege ce este arta, televiziunea și ce este real. Dar chiar și așa, glumește el, speră ca cele două, Andreea și Bianca, să nu dea ochii vreodată una cu cealaltă.

„Bianca are o părere despre tine (n.r. Andreea Bălan). O las pe ea să îți explice. Sper să nu vă întâlniți. Bianca nu e geloasă, îmi știe jobul, s-a obișnuit de 10 ani. Ce puteam sa zic, doar nu am făcut nimic. I-am zis că ne-am pupat, i-am arătat și poza, nu am făcut nimic, nu?”, a răspuns Jean Gavril la întrebarea Andreei Bălan.