Andreea Bănică a ajuns de urgență la spital, cu simptome COVID-19: ”Spunea că o doare foarte tare gâtul”. Celebra cântăreață a îngrijorat pe toată lumea, după ce a apărut cu perfuzia la mână

Andreea Bănică a îngrijorat pe toată lumea, după ce a apărut pe Instagram cu perfuzia la mână. Celebra cântăreață a ajuns la spital, unde a fost supusă la mai multe investigații. Soțul ei, Lucian Mitrea a vorbit despre starea ei de sănătate, pentru jurnaliștii de la FANATIK, susținând că artista avea dureri mari în gât.

Deși este un simptom al unei răceli grave sau chiar al coronavirusului, soțul cântăreței a ținut să spună, pentru sursa citată, faptul că Andreea este vaccinată anti-COVID-19 cu cele trei doze.

” A mers la Camera de Gardă pentru niște investigații. Andreea spunea că o durea foarte tare gâtul în partea stângă, de aceea a mers acolo. Nu cred că poate fi vorba de COVID, este vaccinată cu trei doze, are și anticorpi. Când voi afla mai multe, că sunt și cu ea pe fir, vă voi spune exact ce este”, a spus Lucian Mitrea, pentru Fanatik. Andreea Bănică a avut și prima reacție, pentru sursa citată mai sus, chiar din spital: ”Nu este momentul acum”.

Andreea Banica, la spital [Sursa foto: Instagram]

Andreea Bănică, vaccinată împotriva coronavirusului cu schema completă

Andreea Bănică dezvăluia, acum mai bine de o lună, faptul că s-a imunizat cu a treia doză anti-COVID-19. ” Săptămâna asta am făcut a 3-a doză de vaccin. Am făcut prima doză imediat ce a fost posibil pentru că doar așa am simțit că mă pot proteja pe mine și pe cei dragi, iar acum am repetat, conform protocolului. Nu încerc să influențez sau să conving pe nimeni de nimic, este strict alegerea familie noastre, dar mă întristează că și la acest capitol suntem codași la nivelul UE. Sănătate multă va doresc și să dea Dumnezeu să depășim cât mai repede această perioada pe care nu credeam că o vom trăi vreodată”, spunea Andreea Bănică, acum ceva timp.