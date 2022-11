Andreea Bănică a împodobit bradul de Crăciun. Vedeta, criticată de fani după ce a postat imagini cu pomul pe internet

In articol:

Chiar dacă iarna nu și-a intrat încă în drepturi oficial, multe persoane își doresc să intre cât mai repede în atmosfera de sărbătoare, așa că și-au pregătit deja casele pentru sezonul festiv.

În aceeași situație este și îndrăgita cântăreață Andreea Bănică, care nu a pierdut deloc timpul și a ales să aibă un brad împodobit în locuința sa încă de la finalul lunii noiembrie.

Andreea Bănică și-a pregătit deja casa pentru sărbătorile de iarnă. [Sursa foto: Instagram]

Andreea Bănică, criticată pentru că a împodobit deja bradul

Andreea Bănică iubește Crăciunul și perioada sărbătorilor de iarnă, așa că nu e de mirare că a ales deja să împodobească bradul.

Culorile au fost alese chiar de către Noah, fiul său, iar restul familiei a fost de acord.

Bradul are nuanțe albastre, care seamănă cu gheața, albe, dar și multe luminițe. Pomul de Crăciun are o mulțime de ornamente și este o adevărată încântare pentru ochii privitorilor. Bradul este unul modern, așa că acesta are în vârf o coroniță construită din aceleași culori precum restul ornamentelor, în loc de steaua tradițională pe care o pun de foarte multe ori oamenii.

Chiar dacă vedeta petrece mult timp alături de familia sa, anul acesta artista a decis să treacă peste momentul împodobirii pomului de sărbătoare alături de cei dragi, și l-a comandat direct de la o firmă care este specializată în realizarea acestor decorațiuni.

Mândră de achiziția pe care a făcut-o, artista a postat un scurt clip video pe Instagram, în care a filmat bradul, dar și pe ea în fața lui, fiind vizibil bucuroasă de prezența acestuia în casa sa, împreună cu următorul mesaj: „Dau moda? Cel mai frumos brăduț.”

Chiar dacă pomul este decorat foarte frumos, urmăritorii nu au fost prea încântați de materialul video, ba chiar au criticat-o pe Andreea, din mai multe motive.

Citește și: ”O mamă nu ştiu dacă poate să fie prietenă cu copiii ei” Cum vede Andreea Bănică relația pe care o are cu fiica și fiul său. Artista ia drept model copilăria sa și a soțului

„E foarte frumos! Dar prea devreme.”, „Minunat dar cam devreme pentru împodobit bradul.”, „Frumos, nimic de spus, doar că cel mai frumos este bradul împodobit de întreaga familie, cu colinde pe fundal, nu de o firmă...”, „Este prea devreme pentru un brad.”, „Se pune stea în vârf, nu ce ai pus tu”, au fost doar câteva dintre comentariile de la postarea vedetei.