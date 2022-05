Andreea Bănică a răbufnit la adresa celor care-i critică imaginea: ”Aceste femei au probleme”. Are sau nu artista operații estetice

In articol:

Andreea Bănică este una dintre artistele care în ultima vreme a ajuns în vizorul celor din mediul online. Cântăreața, la 43 de ani, afișează un look de zile mari, motiv pentru care sunt mulți internauți care cred că vedeta a apelat de mai multe ori la medicul estetician.

Fapt pe care fosta membră a trupei ”Blondy” îl neagă cu vehemență, specificând că are o singură operație, la care a apelat de nevoie.

Andreea Bănică le-a certat pe cele care o acuză că ar fi fidelă operațiilor estetice

Acum, încă o dată, pe Instagram, după ce la ea au ajuns mai multe reacții negative legate de imaginea sa, diva a răbufnit.

Mai întâi, artista a ținut să precizeze că nu și-a modificat nimic la nivelul feței, neavând nicio urmă de operație. Idealul ei în viață fiind acela de a îmbătrâni frumos, bucurându-se de anii care trec pe lângă ea.

”Nu am operații estetice, ar trebui să se vadă peste tot, unde este tras ceva, unde am o linie, o tăietură, o cusătură. Nu am! Merg la tratamente din când în când, tocmai pentru a-mi întreține pielea, tenul, fața, frumusețea. Pentru că asta-mi doresc tare mult, să îmbătrânesc frumos, nu urât și nu operată”, a spus Andreea Bănică pe pagina personalăă de Instagram.

Ulterior, după ce și-a susținut punctul de vedere, Andreea Bănică a avut ceva de spus și la adresa internautelor care nu-i agreează imaginea.

Vedeta spune că cele care o pun la zid pentru aspectul fizic, de fapt, au mari probleme personale, de acolo pornind și frustrările pe care le distribuie în jurul lor.

Astfel, Andreea Bănică le îndeamnă să apeleze atât la un specialist prin care să își rezolve problemele care le fac să fie persoane rele, dar și la medic.

Soția lui Lucian Mitrea se dă exemplu și spune că poți arăta bine și fără operații estetice, apelând doar la tratamente faciale, corporale, dar având și un stil de viață sănătos, care implică sport, alimentație corectă și odihnă.

”Nu știu de ce se comportă așa, nu înțeleg problemele lor, frustrările lor. Consider că aceste femei, care comentează, e clar că au ceva probleme, în trecut, în prezent, e clar că au nevoie de ajutor. Voi trebuie să apelați la specialiști, să vă ajute să scăpați de problemele voastre, nu să vedeți alte persoane sau să vedeți femei că sunt urâte sau mutilate. Bravo lor, bravo celor care au curajul să meargă să își facă niște tratamente, să se întrețină, să fie frumoase, să fie plăcute. Ceea ce faceți bine, faceți pentru voi, pentru soții voștri. Ar trebui să vă dea de gândit ceea ce vă spun eu și să lăsați comentariile inutile. Vă pierdeți vremea inutil, vă încărcați numai cu frustrări. Luați exemplu bun. Nu mergeți la doctor doar când vă doare ceva, mergeți și verificați pielea, tenul, alegeți ce este mai bun pentru voi. Faceți ceea ce vă place mai mult și veți fi fericite”, a mai adăugat celebra artistă.