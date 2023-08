Andreea Bănică a vorbit despre hotelul pe care ea și soțul ei și l-au deschis la malul Mării Negre! Artista a mărturisit de la ce a pornit această afacere și ce planuri au pe viitor: „Suntem foarte încrezători”

In articol:

Anul acesta a fost primul an în care Andreea Bănică și soțul ei s-au bucurat de primii turiști ai hotelului pe care l-au deschis la malul mării, mai exact în stațiunea Eforie Nord.

Andreea Bănică, detalii despre hotelul de la malul mării

Artista a făcut mai multe dezvăluiri despre afacerea lor, cum a pornit și unde vor să ajungă. Iată ce declarații a făcut vedeta!

Andreea Bănică și soțul ei și-au deschis un hotel pe litoralul românesc, situat chiar la malul mării în stațiunea Eforie Nord. Artista a oferit mai multe detalii despre afacerea lor, dar și ce se va întâmpla cu ea în viitor.

Se pare că cei doi sunt foarte încântați de acest sezon și au rezervări până în luna octombrie. Locația este una nouă, care arată de patru stele și care le va aduce un profit destul de bun în timp. Cântăreața a mai povestit că au pornit această afacere cu gândul de a o lăsa copiilor la un moment dat, dar și pentru a le aduce un venit pe termen lung.

„Am făcut o locație frumoasă, nouă, care este e patru stele, arată de patru stele, poate chiar cinci. Este situat pe malul mării, avem nota 10 din punct de vedere al locației și-atunci trebuie să ne scoatem și noi cumva cheltuiala. Suntem extrem mulțumiți de anul acesta, încă avem rezervări, chiar avem și în toamnă, în octombrie. Ne-am fi dorit ca sezonul să fie mai mare, să cuprindă mai multe luni de zile. Și ne-ar fi plăcut ca Statul să facă ceva în sensul ăsta, școlile să nu mai înceapă chiar la început de septembrie. Mi se pare groaznic. Noi, pe 17 septembrie, făceam baie la mare. Lunile mai, iunie, septembrie sunt cele mai frumoase luni de venit la mare. Și știu ce vorbesc pentru că am copilărit la malul mării. Nu înțeleg de ce toată lumea se îngrămădește în luna august. Ok, nu faci baie neapărat și nu te bălăcești ca în luna august, dar poți să intri în apă. Nu este aglomerat, nisipul arată altfel, marea este altă culoare, este altceva. Am pornit acest business cu gândul de a-l lăsa copiilor la un moment dat. Încercăm să-l dezvoltăm cât mai bine. Suntem foarte încrezători și atâta timp cât omul vrea să vină la mare, cu siguranță ne vom scoate banii. Litoralul românesc ne oferă stabilitate. Am băgat niște bani acolo știind că acest business ne va aduce un venit anual pe termen lung, care le va rămâne cu siguranță copiilor”, a spus artista pentru Fanatik.

Andreea Bănică a știut din prima că hotelul ei va fi în Eforie Nord

Artista a dezvăluit că de la bun început și-a dorit să deschidă acest hotel în Eforie Nord, deoarece acolo a crescut și a copilărit. Un alt bonus a fost că această stațiune este una pentru familii cu copii, care vin să se relaxeze, nu una pentru tineri petrecăreți cum este Mamaia Nord.

„Niciodată nu am luat în calcul Mamaia și o să îți spun și de ce. Fiind crescută în Eforie Sud și copilărind în Eforie Sud și Nord, de mică am văzut care sunt cele mai pline stațiuni de la malul mării. Toată viața mi-am dorit să am o pensiune la Eforie Nord, a fost gândul meu de mică. Uite că e o dorință care a ajuns să se îndeplinească. Mamaia, poate că pe vremea când era Mazăre la putere, s-a ridicat foarte mult. Stațiunea era full, dar de tineret. Eforie Nord este clar stațiunea pentru familiști, pentru oameni cu copii, oameni care vin și să se distreze și să se odihnească, să iasă la terase și să bea o bere. Este o stațiune complexă. Când vorbim de Mamaia, în special zona de nord, deja vorbim de o altă categorie de oameni care se duc acolo la fițe, la cluburi. Noi suntem mai de la țară, fiind crescuți în Eforie Nord și ne-am dorit să ne facem acolo acest hotel”, a mai explicat Andreea Bănică despre afacere, potrivit sursei menționate anterior.