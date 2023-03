Andreea Bănică abia și-a deschis hotel de lux pe litoral, dar uite ce i s-a putut întâmpla! Artista s-a ocupat personal de problemă: „E rău așa să știți!”

In articol:

Andreea Bănică este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, asta văzându-se și în averea strânsă de pe urma talentului său.

Are o mulțime de fani și tot atâția bani, dar asta nu a făcut-o să își pună viața profesională pe pauză.

Ba din contră, în ultimii ani a muncit din greu pentru a-și îndeplini un mare vis, acela de a deține un hotel pe litoralul românesc.

Andreea Bănică a dovedit că este o femeie bună la toate

Și nu vorbim de orice locație, ci de una de lux, în construirea și aranjarea căreia s-a implicat la fiecare pas. Iar o dovadă în acest sens sunt și ultimele imagini publicate de artistă în mediul online.

Deși și-ar permite să angajeze oameni care să-i facă toată treaba, Andreea Bănică spune că nu se simte bine și nici împlinită dacă nu pune ea totul la punct.

Astfel că, fără pic de reținere, cântăreața a pus osul la treabă, iar imaginile cu ea, ținându-și echilibru pe o scară și pe un calorifer au ajuns virale.

Soția lui Lucian Mitrea a fost filmată în această ipostază, căci încerca, și a și reușit, să pună perdelele și draperiile pe șină, dar și să o fixeze pe aceasta în tavan.

Cu o șurubelniță în mână și cu iscusința necesară, Andreea Bănică a demonstrat că poate orice, chiar și să facă o treabă de bărbat.

„Prietena Andreei Bănică:- Ce faci soro acolo? Nu ține, nu faci bine”.

Andreea Bănică:- Nu ai cum mă! Până nu le fac eu cu mâinile nu se poate. E rău așa să știți!”.

De precizat este și faptul că cei care doresc să se bucure de un sejur de trei nopți la hotelul de patru stele al Andreei vor trebui să scoată din buzunar, pentru două persoane, în 1.650 de lei.

În timp, pentru doar două nopți, cei ajunși în Eforie Nord vor plăti în jur de 1.000 de lei. Prețul este pe măsura investițiilor făcute, căci Andreea spune că, pe lângă munca și timpul pe care l-a alocat construcției, s-au investit și bani grei.

„Ceea ce vă pot spune este faptul că apartamentele sunt foarte spațioase. E un aparthotel cu mai multe tipuri de camere și apartamente. În perioada aceasta s-au făcut completări și la recepție, de la spații de depozitare, placări de pereți, stâlpi, lumini, uși etc. Parcarea subterană a fost și ea finalizată. Sunt doar două hoteluri în Eforie Nord care au parcare subterană. Am băgat mulți bani acolo și sperăm să îi și scoatem, tocmai de aceea am și vrut să facem acest hotel”, a declarat vedeta, potrivit Click.