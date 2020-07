In articol:

Andreea Bănică are o familie foarte frumoasă și a reușit să aibă o relație de lungă durată cu soțul ei. Artista este căsătorită cu Lucian Mitrea, cu care are doi copii frumoșii: Noah și Sofia. Fetița împlinește în acest an 11 ani, iar mezinul familiei face anul acesta 4 ani.

Artista, detalii despre relația cu socrii

Lucian Mitrea și artista sunt într-o relație de 23 de ani, iar anul acesta au sărbătorit 12 ani de când s-au căsătorit. Cei doi îndrăgostiți se înțeleg foarte bine și chiar zilele acestea, vedeta a declarat că are o relație foarte bună și cu părinții soțului ei.

Citeste si: Lili Sandu, imagini în lenjerie intimă cu doar câteva zile înainte de a naște! Cât te bine arată viitoarea mămică

Citeste si: Fiica Ronei Hartner s-a confruntat cu o problemă serioasă! ”Erau zile în care plângeam și eu, și ea”

Citeste si: Strigătul de disperare a unei bătrâne din Vaslui care locuiește într-un grajd. Abandonată de cei șapte copii, bătrâna plânge fără încetare: „E goală inima mea, e goală!”

Un urmăritor a întrebat-o pe cântăreață:„Ce relație ai cu socrii? Nu te pun la treabă? Știi cum e în general cu soacrele”, potrivit spynews.ro.

Artista nu a stat prea mult pe gânduri și i-a răspuns internautului: „Avem o relație foarte frumoasă, pentru că este o relație de foarte mulți ani. Nu mă pun la treabă că muncesc eu destul”.

Andreea Bănică, detalii despre întoarcerea pe scenă

Artista este foarte fericită datorită faptului că zilele trecute a revenit pe scenă. După o pauză de patru luni de zile, în sfârșit, poate bucura publicul cu piesele ei.

”Cu emoție multă, dar și bucurie am cântat după aproape 4 luni de pauză! Am simțit libertatea de a mă exprima pe scenă cum nu am mai simțit-o de mult. Îmi doresc enorm ca lucrurile să revină la normalitate să pot să fiu mai des lângă voi, să cântăm, dansăm, să ne îmbrățișăm și să ne pozăm. În perioada aceasta noi artiștii suferim enorm!

Nu va gândiți la bani (ei de mult timp nu mai sunt o problemă pentru mine și familia mea), ci la faptul că m-am născut să fiu pe scenă, iubesc muzica (vreau să o dăruiesc) și am toată energia din lume pe care să o dau mai departe vouă celor care veniți să mă vedeți. Muzica este viața mea de la 4 ani și jumătate de când părinții mei au descoperit că am talent și fără ea aș fi un om trist🙏 ”, a declarat cântăreața.