Andreea Bănică, detalii neștiute din viața ei personală! Prin ce a trebuit să treacă pentru a avea succesul de azi? "Am crescut cu certuri, scandaluri, bătăi"

Andreea Bănică este una dintre cele mai iubite cântărețe din România. De-a lungul timpului, a colaborat cu nume mari din industria muzicală, lansând hituri care au reușit să adune milioane de aprecieri. Drumul său nu a fost unul ușor, în spatele succesului colosal, fiind multă muncă și dorință puternică.

Andreea Bănică, amintiri cutremurătoare din copilărie

Celebritatea este atât un dar, cât și un blestem. Acest lucru îl poate confirma cu ușurință Andreea Bănică, care, până să ajungă artistul de astăzi, a muncit greu și a trecut prin clipe foarte grele. Invitată în cadrul emisiunii "Duet", moderată de Alexandra Ungureanu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube theXclusive, cântăreața și-a deschis sufletul și a povestit cum arăta o repetiție muzicală.

"Am crescut cu certuri, cu scandaluri, cu bătăi. Atunci când cântam despre cer, trebuia să arăt cer. Dacă nu arătam cer și arătam pământ din greșeală, nu vrei să știi cum mi-o luam. Multe din aceste lucruri m-au ajutat ca om, m-au făcut puternică, dar în același timp mi-au creat frustrări și probabil că, la un moment dat, trebuia să apelez și eu la un specialist, care să mă ajute să trec peste acea perioadă. Nu am avut timp. Sunt foarte multe adunate și e foarte greu. Trebuie foarte mult timp pentru asta.", a declarat Andreea Bănică.

Ce regret are Andreea Bănică față de fiica sa?

Andreea Bănică are o fiică de 12 ani pe care pur și simplu o adoră. Fetița i-a moștenit pasiunea și talentul și a început deja să aibă primele apariții pe scenă. Andreea este foarte mândră de ea, însă există și momente în care regretă anumite lucruri referitor la relația lor. Artista a povestit un moment în care consideră că a greșit față de fiica ei și care o macină și în ziua de azi.

"Eu mi-am dorit să fiu mamă, în adevăratul sens al cuvântului. Știu că poate nu îndeplinesc toate calitățile unei mame, însă, îmi doresc să fiu acolo. Am lipsit de foarte multe ori în momentele speciale, chiar și la primul moment al Sofiei pe scenă. Eram la un concert, chiar nu aveam ce să fac. M-a sunat de la spectacol și mi-a zis că are mari emoții și am avut eu și mai mari decât ea, am trăit și mai intens decât ea. De mine uitasem complet, mă gândeam doar la ea. Mi-am reproșat tare mult că nu sunt acolo.", a mărturisit Andreea Bănică, în cadrul emisiunii găzduite de Alexandra Ungureanu.

