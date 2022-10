Andreea Bănică, experiență neplăcută în vacanța din Londra. "Ireal, cum te poți păcăli…”

In articol:

Andreea Bănică, alături de fiica ei, Sofia, au mers împreună la Londra pentru a participa la concertul lui Sam Smith. Vedeta a făcut rezervare la un hotel cu o cameră spațioasă și cu condițiile necesare, însă ajunse acolo, au avut parte de o experiență neplăcută.

Andreea Bănică, dezamăgită de camera de hotel

Andreea Bănică și fiica sa, Sofia, au mers împreună la Londra pentru concertul lui Sam Smith. Fiind prima vizită a Sofiei la Londra, vedeta a făcut rezervare la un hotel pentru o cameră încăpătoare pentru ca fiica ei să se simtă confortabil în prima sa călătorie.

Cântăreața își ține fanii al curent cu toate momentele din viața sa, așa că și de această dată a povestit în mediul online experiența prin care a trecut la Londra. Andreea Bănică a povestit pe rețelele de socializare că locația pe care a rezervat-o pentru vizita ei și a fiicei sale în Londra, s-a dovedit a nu fi așa cum se aștepta. Vedeta a rămas dezamăgită de cameră, simțindu-se ca într-o cutie. „Deși e greu să ai încredere că ceea ce vezi în poze va fi locul în care vei ajunge. Ireal, cum te poți păcăli pe niște sume mari...of, of... Această cameră ne-a fost dată prima oară! Credeam că sunt într-o cutie. Eu văzusem altceva.

Simțeam că mă sufoc. Am luat un hotel aproape de locul unde va fi concertul. Sofia este pentru prima oară în Londra, am căutat ceva timp un hotel frumos, s-o impresionez pentru că merită! Și uite ce ne-au dat! Doamne sfinte!'', a declarat Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Andreea Bănică, dezamăgită de camera de hotel din Londra [Sursa foto: Instagram]

Andreea Bănică, despre relația cu fiica sa

Andreea Bănică este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi din țară și se bucură de un succes răsunător. Pe lângă viața de artistă, cu o carieră de ani de zile în muncă, când vine vorba de familie, vedeta își dorește tot ce este mai bun.

Andreea are o relație foarte apropiată cu fiica sa, Sofia, și îi oferă sprijin și încredere. Sofia a învățat de la părinți ce însemnă independența și ca însemn de încredere, Andreea i-a făcut un card pentru a-i da acces la partea financiară. De asemenea, artista a mărturisit că Sofia nu este deloc cheltuitoare și nu îi face niciodată probleme.

„ Da, Sofia are un card, pe care i l-am făcut. Noi știm foarte bine ce bani are pe el, când are nevoie cere, ne sună, vreau și eu bani. Nu este o fetiță cheltuitoare, nu cere multe lucruri, chiar e un copil echilibrat deocamdată. Este cardul ei, are acces tot timpul, ea știe foarte bine cum își cheltuiește banii. I-am spus să aibă grijă, să știe ceea ce cheltuiește, să vadă ce, pe cât, cum, să nu cheltuiască așa, pentru că banii nu cad din cer, banii se muncesc. Nu are o sumă lunar, pentru că nu este un copil cheltuitor. Are nevoie de bani pentru școală, să-și ia mâncare la școală, cartelă de metrou, merge la o onomastică, dar tot eu îi iau cadouri, este cumpătată, are grijă de bani”, a declarat Andreea Bănică.

Andreea Bănică și fiica sa, Sofia [Sursa foto: Instagram]