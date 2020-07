In articol:

Andreea Bănică, atac dur la adresa Iuliei Albu: O prefăcută! Cândva erau prietene foarte apropiate, dar se pare că acele vremuri au apus de mult. Andreea Bănică și Iulia Albu și-a adresat în ultimul an mai multe atacuri pe internet. Recent, invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Bănică a dat din nou cărțile pe față cu privire la Iulia Albu.

Cântăreața și-a spus, fără nicio reținere, adevărata părere despre celebra creatoare de modă. Andreea Bănică a mărturisit că a blocat-o pe fosta ei prietenă pe Instagram.

„E o perversă și o prefăcută! Asta e Iulia Albu și nu am de ce să nu o spun. Am blocat-o și pe Instagram, pe rețelele sociale. Am fost prietene bune la un moment dat. Vorbeam despre multe lucruri, iar eu am crezut în prietenia noastră. Dar m-am înșelat crunt. Eu sunt de părere că oamenii trebuie să fie onești, nu prefăcuți. Asta e ea, n-ai ce să-i faci”, a declarat Andreea Bănică, în emisiunea prezentată de Cătălin Măruță.

Mocneşte scandalul anului în showbiz! Iulia Albu a fost ameninţată de Andreea Bănică? Uite ce spune fashion editor-ul!

Iulia Albu şi-a spus mereu, fără menajamente, părerile despre ţinutele multor vedete autohtone. Cu umorul usturător care o caracterizează, vedeta a devenit un personaj puternic în showbiz, cu un capital de imagine de invidiat. Aflăm însă din ceea ce scrie Iulia Albu pe blogul ei, iuliaalbu.com, că mai există şi a treia categorie, cea a vedetelor care-i dau tot felul de mesaje mai mult sau mai puţin prietenoase fashion editor-ului. (Citeste si: Mihai Albu tună și fulgeră la adresa fostei sale soții, Iulia Albu! „Voi chema poliția. Penibilă...”)

Printre ele se numără şi Andreea Bănică, artistă care n-a mai impresionat-o de ceva timp pe Iulia cu ţinutele ei. Dar vă lăsăm să citiţi ce a scris Domniţa de Alba şi să ne spuneţi dacă vi se pare şi vouă că mocneşte un scandal...

