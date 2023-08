Andreea Bănică reacționează în scandalul în care este implicat Gheboasa! Îi interzice sau nu fiicei sale să meargă la festivaluri?! „Anturajul te strică”

In articol:

Andreea Bănică a reacționat la scandalul momentului din industria muzicală, în care este implicat Gheboasa, după ce versurile sale au fost criticate de către autorități.

Andreea Bănică, reacție la adresa scandalului în care este implicat Gheboasa

Cântăreața a făcut mărturisiri neașteptate despre dorința fiicei sale, în vârstă de 14 ani, de a fi prezentă la festivaluri. Artista a dezvăluit cum gestionează situația în privința Sofiei, dar și ce părere are despre asemenea evenimente. Iată ce a spus îndrăgita vedetă!

În urma prestației lui Gheboasa de la un renumit festival, au început să circule un val de critici în mediul online, și nu numai. Autoritățile l-au amendat pe artist, motivând că versurile pieselor sale nu sunt potrivite în fața publicului, mai ales că printre participanți au fost și minori.

Mai multe vedete au reacționat, iar acum și Andreea Bănică și-a spus părerea despre evenimentele de genul. Vedeta a precizat că există o problemă generală de la care pornește dorința minorilor pentru muzica cu versuri mai deocheate, explicând că asemenea melodii sunt promovate.

„Când acasă nu te lasă mama sau tata să asculți o piesă în care se înjură sau mai știu eu ce, fructul oprit este cel dorit. Tot acolo se ajunge. Problema nu este la noi acasă și cum încercăm noi să ne educăm copiii, problema este generală. Atâta vreme cât la radio se difuzează piese cu un limbaj civilizat, normal, nu educativ, și copiii noștri ar asculta niște piese ok”, a spus cântăreața, pentru fanatik.ro .

În cadrul aceluiași interviu, artrista a vorbit deschis despre fiica ei, care și-a dorit la un moment dat să fie prezentă la un festival. Cu toate acestea, Sofia, în vârstă de 14 ani nu a participat la asemenea evenimente până în prezent, deși a avut libertatea necesară, cu anumite condiții.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: „Oamenii vomează în restaurant, pe balcoane”. Avertismentul unei românce care își petrece concediul în Bulgaria, la 4 stele- stirileprotv.ro

Totodată, Andreea Bănică a precizat că nu este în totalitate de acord cu petreceri de genul acesta, preferând ca fiica ei să facă alte lucruri folositoare, ci nu să piardă vremea.

„Sofia nu s-a dus la festivaluri deși a avut libertate atât cât și-a dorit. I-am spus că dacă ia examenul de capacitate cu brio și intră la liceul de informatică, cu siguranță va avea libertate vara aceasta, dar va trebui să și muncească. Și-atunci am echilibrat balanța.

Nu mi-a cerut până acum decât o singură data să meargă la un festival, dar nu a mai apucat. Încă nu a intrat în febra festivalurilor de acest gen. Ea are toată libertatea din partea noastră, suntem foarte deschiși, însă prefer să învețe niște lucruri care îi vor prii pe viitor, decât să piardă vremea pe la diverse festivaluri.”, a mărturisit Andreea Bănică pentru aceeași sursă.

Andreea Bănică și fiica ei [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: „De ce să nu mă recăsătoresc? Dar nu știu dacă o să se întâmple sau nu! Asta trebuie să îl întrebați pe Beni.” Dana Roba pare pregătită să își refacă viața- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte BAC 2023 Română sesiunea de toamna: S-a publicat baremul de corectare pe subiecte.edu.ro 2023!- stirilekanald.ro

Citeste si: BAC 2023- sesiunea de toamnă a început. Câți candidați s-au înscris- radioimpuls.ro

Citește și: „Am început tratamentul” Andreea Bănică a făcut anunțul, recent! S-a postat pe internet chiar din cabinetul medicului

Cum gestionează cântăreața dorința fiicei sale de a merge la festivaluri?

Frumoasa artistă a mărturisit că deocamdată nu are o problemă cu tentațiile din viața fiicei sale, care a ajuns abia la 14 ani. Cântăreața este de părere că anumite dorințe dăunătoare în rândul copiilor vin de la anturaj și influența pe care o primesc în grupul de prieteni. Cu toate acestea, vedeta se simte o mamă norocoasă că poate ține aceste lucruri sub control, iar dacă fiica sa își va dori foarte mult să fie prezentă la un festival, nu are nicio problemă să o însoțească.

„Astea sunt concepțiile mele de viață, și ale mele și ale lui taică-su. Nici ea nu este vreo împătimită a festivalurilor, prefer să facă altceva, să se vadă cu prietenii în alte locuri. Deocamdată nu avem această problemă. Vom vedea, momentan are 14 ani.

Problema cea mare este că anturajul te strică. Dar atâta timp cât pot ține sub observație aceste lucruri, nu am de ce să mă stresez. Pot merge liniștită să o duc la festival, să stau prin preajmă, să intru și eu”, a mai spus blondina, pentru aceeași sursă.