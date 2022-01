Andreea Bănică s-a confruntat cu probleme de sănătate. Artista se pregătește să suporte o intervenție chirurgicală: "Asta e important până la urmă, să știi ce ai"

In articol:

Andreea Bănică s-a temut destul de tare pentru sănătatea ei, căci la început de 2022 artista nu s-a simțit prea bine. Ea a dezvăluit recent, în cadrul unui interviu televizat, că de o vreme are probleme cu imunitatea, iar acest lucru o face să să îmbolnăvească foarte des.

Citeste si: Andreea Bănică a ajuns de urgență la spital, cu simptome COVID-19: ”Spunea că o doare foarte tare gâtul”. Celebra cântăreață a îngrijorat pe toată lumea, după ce a apărut cu perfuzia la mână

Andreea Bănică: "Am răcit foarte rău, mi-am făcut toate testele posibile"

Andreea Bănică a recunoscut că sistemul ei imunitar a avut de suferit în ultima perioadă, astfel că a răcit de mai multe ori într-un timp destul de scurt. Vedeta s-a temut ca nu cumva să fie infectată cu COVID-19, așa că a făcut numeroase teste, de frica de a nu-i îmbolnăvi și pe cei din jur.

Andreea Bănică [Sursa foto: Captură tv]

Citeste si: Horia Moculescu este conectat la un aparat de oxigen. Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a compozitorului- bzi.ro

Din fericire, însă, rezultatele au ieșit negative: "Ca niciodată, am răcit foarte rău. Mi-am făcut toate testele posibile, eu care nu am mai răcit de când eram mică, recunosc. N-am fost o fire bolnăvicioasă deloc, însă se pare că mi-a cam scăzut imunitatea. Mă îmbolnăvesc mai des. Iau acele mici viroze, tot timpul îmi fac testele, să știu ce am, că asta e important până la urmă, să știi ce ai. Slavă Domnului, de mine nu s-a prins încă (n.r. COVID-19).", a declarat Andreea Bănică, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

Andreea Bănică [Sursa foto: Instagram]

Andreea Bănică este pregătită să se lase pe mâna esteticianului

Andreea Bănică a recunoscut că își dorește să facă o schimbare majoră în viața ei, cât mai curând. Artista a mărturisit că se gândește să apeleze la ajutorul specialiștilor pentru o operație de ridicare a sânilor, însă momentan este în căutarea unui doctor bun: "De ceva vreme mă gândesc la o schimbare în viața mea, o necesitate până la urmă. Mă gândesc să-mi fac o operație nu de mărire de sâni, de ridicare poate, de susținere a sânilor, până la urmă.

Citeste si: Andreea Bănică, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl ei: „Îmi doream să moară!”

Este o parte a corpului pe care am iubit-o mereu, am fost norocoasă din punctul ăsta de vedere, doar că după nașteri normal că se schimbă aspectul lor.", a mai spus Andreea Bănică, în cadrul emisiunii amintite.

Distribuie pe: