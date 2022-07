Andreea Bănică, vacanță de vis în Italia. Cum se răsfață artista în locurile de lux preferate de starurile de la Hollywood. Cât costa o noapte de cazare aici | EXCLUSIV

In articol:

Vara aduce concedii care mai de care mai interesante pentru vedetele din România. Andreea Bănică a decis să își petreacă vacanța în Italia, acolo unde se răsfață precum o zeiță.

Preparate tradiționale, plimbări pe barcă și bronz sub soare, toate acestea fac parte din concediul artistei.

Sardinia, destinația aleasă de Andreea Bănică este adesea aleasă de multe vedete de la Hollywood, printre care se numără și Orlando Bloom. Apa de un albastru impresionante poate cuceri pe oricine, iar preparatele delicioase și fructele de mare îți fură instant inima.

Andreea Bănică, vacanță romantică alături de soțul ei

Cântăreața nu a plecat singură în această vacanță, ci alături de soțul ei și câțiva prieteni. Se pare au închiriat o barcă, iar pe aceasta își fac un concediu superb de 7 zile. Este vorba despre o vacanță romantică, o experiență ce ar trebui cu siguranță marcată.

Pe contul său de Instagram, Andreea a distribuit mai multe imagini din timpul vacanței și le-a arătat fanilor pe unde se plimbă. Artista înoată în apa cristalină și se bucură de fructe de mare de dimineața până seara, tratamentu fiind unul demn de o zeiță.

„ Am plecat în doi cum de mult nu am mai făcut-o, cu promisiunea către copii ca îi vom duce la distracție în septembrie. Cred că fiecare pereche are nevoie să își încarce bateriile pentru a avea energie pentru tot anul deși niciodată nu este îndeajuns. Nu vom sta mult timp, 7 zile cu cu gândul la ei și vom descoperi Sardinia de pe mare de data asta”, a scris Andreea Bănică pe Instagram.

Sardinia, minunea Italiei preferată de vedete. Cât costă o noapte de cazare aici

Sardinia este un loc de poveste pe care vedetele îl apreciază și îl vizitează anual. De la starurile de la Hollywood, până la cele mai cunoscute modele din lume și vedetele autohtone s-au îndrăgostit de acest loc.

Totuși, Sardinia nu este chiar o destinație pentru toate buzunarele. O noapte de cazare poate ajunge la prețuri uluitoare, în funcție, evident, de condițiile pe care le oferă proprietatea. Spre exemplu, pentru o săptămână, în luna august, la un resort de 5 stele, un cuplu poate ajunge să plătească și suma de 12.000 de lei.

Adele, vacanță în Sardinia

Cunoscuta artistă a ales și ea Sardinia pentru una dintre vacanțele din acest an. Frumoasa blondă se bucură de soare alături de iubitul ei, iar paparazzi de peste Ocean au surprins imediat imaginile.

Adele și Rich Paul s-au bucurat și ei de o excursie cu barca, în apele superbe ale Mediteranei. Cu o pereche de ochelari de soare care să îi ascundă identitatea, dar și brățări de mii de euro la mână, artista a coborât din mașină alături de iubitul ei și a urcat pe barcă, acolo unde a fost surprinsă de paparazzi.

Cei doi s-au bucurat de plimbare, au admirat peisajul și au râs pe tot parcursul cursei, după cum relatează presa străină.

