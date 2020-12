Andreea Bereclanu își aduce aminte cu durere în suflet despre Revoluția din 1989! "Nu aș mai fi trăit..."

Prezentatoarea de televiziune își aduce aminte cu durere în suflet despre Revoluția din 1989. La vremea respectivă, Andreea Bereclanu avea doar 15 ani, iar în data de 21 decembrie, aceasta a decis să meargă să îi caute un cadou tatălui ei, care era născut în data de 25 de decembrie.

Andreea Bereclanu, despre Revoluția din 1989

In articol:

În timp ce tot căuta un cadou pentru părintele ei, Andreea a observat că lumea începuse să se strângă la Piața Universității.

Citeste si: Andreea Berecleanu, reacție neașteptată după plecarea de la Antena 1: ”Eu nu pot funcţiona decât aşa”

Andreea Bereclanu[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Ultimele ore ale lui Ceaușescu. Ideea genială din ’68 s-a dovedit fatală în ’89! - evz.ro

Citeste si: Prezentatorul Charlie Mott a murit. Cum a fost găsit de prieteni în baie - bzi.ro

„Pe 21 decembrie, plecasem în căutarea unui cadou pentru ziua de naștere a tatălui meu, care era născut chiar pe 25 decembrie. Cei născuți după 1990 trebuie să știe că în acele vremuri erau doar câteva magazine universale mari. Dintre cele mai cunoscute, Unirea și Cocor. Nu găsisem nimic frumos, era și greu să-ți placă ceva, și am mers mai sus, către Piața Universității, și am văzut mulțimea care se adunase deja. – povestește Andreea Berecleanu, pentru Unica.ro.

"Nu aș mai fi trăit..."

Și-a dat seama că ceva nu este în regulă, după ce a văzut stema de stat decupată din mijlocul drapelului. Extrem de speriată, văzând furia tinerilor strânși să protesteze și trecând pe lângă vitrine sparte, Andreea Bereclanu susține că, dacă nu ar fi ajuns înapoi acasă și ar fi rămas în piață, în noaptea respectivă și-ar fi pierdut viața.

Citeste si: Andreea Berecleanu, primele declarații despre planurile de viitor, după plecarea din televiziune: „Am alegeri și planuri mai interesante...”

Revoluția din 1989[Sursa foto: Instagram]

„Primul lucru care m-a izbit a fost stema de stat decupată din mijlocul drapelului. Atunci mi-am dat seama că lumea plecase de la mitingul de la CC (prescurtare de la Comitetul Central, clădirea care adăpostește actualmente Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale – n.r.), acolo unde Ceaușescu își ținuse discursul, și începuse Revoluția. Îndemnul «Azi în Timișoara, mâine-n toată țara!» se întâmpla chiar sub ochii mei. Am alergat pe străzi, am trecut pe lângă vitrinele sparte, am simțit profund și direct, la cald, ura strânsă de tinerii revoluționari curajoși. Ei purtau în sufletele lor curate suferința atâtor generații.

Am reușit să ajung acasă după câteva ore, am văzut ce se întâmpla în piață. Dacă în acea noapte aș fi rămas acolo sau chiar în după-amiaza zilei de 21 decembrie, nu aș mai fi trăit", a mai adăugat Andreea Bereclanu.