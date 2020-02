Andreea Berecleanu, criticată dur de o fosta colegă

Dacă foarte mulți colegi de breaslă ai Andreei Berecleanu și-au arătat regretul pentru plecarea ei, o fostă colegă a jurnalistei nu a împărtășit același sentiment. Din potrivă, a criticat-o dur!

Sorina Ruxandra Matei, una dintre fostele ale Andreei Berecleanu, a publicat un mesaj acid pe o rețea de socializare, unde a vorbit despre cum era, de fapt, prezentatoarea la locul de muncă. Ea a spus că Andreea Berecleanu nu este jurnalistă, ci prompteristă. Susține că fără prompter, nu ştie ce să zică şi nici ce să facă. Mai mult decât atât, o numește o „față obsedată de machiaj”.

“Berecleanca nu e jurnalistă, e prompteristă. Nu a fost niciodată jurnalistă. Nu a dat, nu a aflat niciodată, nicio ştire. Niciodată. Cu ştiri se ocupă jurnalistul. Berecleanca nu are de unde să ştie, că de asta nu s-a ocupat niciodată în ultimii 17 ani. Berecleanu e o faţă obsedată de machiaj, care vine, citeşte prompterul şi pleacă la businessurile ei. Private. Dintotdeauna. Businessuri care nu au legătură cu presa, dar în care e mişto să te foloseşti de calitatea de «jurnalist», ca şi-n emisiuni tv. Mai cunosc eu mulţi care fac PR, afaceri şi care şi acum se prezintă fals jurnalişti, maculând meseria. La Berecleanu, dacă pică prompterul sau curentul, nu ştie ce să zică şi nici ce să facă, s-a terminat”, susține fosta colegă a Andreei Berecleanu.

Berecleanu, comparată cu Alessandra Stoicescu: „Diferențele sunt uriașe”

În continuare, a făcut o comparație între Andreea Berecleanu și Alessandra Stoicescu, care revine la pupitrul știrilor.

„Spre deosebire de muza Berecleanu, Sandra scrie ştiri, materiale, se implică. Sandra nici n-are nevoie de prompter. Le ştiu pe amândouă din câmpul muncii, ca să zic aşa. Mulţi ani. Diferenţele sunt uriaşe, huge, nici nu încap niciun fel comparaţii. N-am nimic cu Berecleanu, dar ce e prea mult e… prea mult. Să nu jignim meseria şi profesia asta cu muze machiate, vax albina, şi să ne împăunăm fals cu o profesie cu care nu am avut nicio legătură, dar ne lipim de ea doar că am citit un prompter mulţi ani, ne-am machiat şi gătit, ne-am văzut la tv, şi am devenit faţa unui jurnal de ştiri făcut şi muncit de alţii, tu neimplicându-te deloc, şi când nu ne mai convine băgăm în faţă o profesie cu care în realitate nu am avut tangenţă, «milioaneleeee de oameni», «dragostee», love, love, love, respect, credibilitate, principii, social media, all that bullshit PR, venite de fapt din forţa unei staţii, că mă enervez. Faptele sunt fapte, realităţile realităţi. Deci pe infuzia de minciună PR, «tragedia» Berecleanu, ca să ştiţi adevărul: Berecleanca, prompteristă, întotdeauna, jurnalist, never în ultimii 17 ani”, a mai scris Sorina Ruxandra Matei pe pagina ei de Facebook.