Andreea Berecleanu este în doliu! Producătorul alături de care a lucrat aproape toată cariera ei și-a găsit sfârșitul după o luptă grea cu cancerul. Cristian Paveslescu era bolnav de mai multe vreme, dar cu toate acestea nimeni nu a știut. Și-a dus boala cu deminitate, iar astăzi suferința i-a fost curmată chiar înainte de a apuca să se opereze.

Andreea Berecleanu este în doliu! Tragica veste a căzut ca un trăsnet: „Ultima conversatie avuta a fost...”

Fosta prezentatoare a intrat pe profilul lui de Facebook să vadă ce a mai postat și a văzut ca la fotografia de coperta avea o imagine cu ea de la pupitrul de știri. Andreea Berecleanu s-a întristat teribil și a scris un mesaj emoționant în memoria lui Cristian Pavelescu.

Din punct de vedere vizual, isi dorea sa obtina maximum de emotie. Ultima conversatie avuta a fost anul acesta, dupa un jurnal. Mi-am dat seama ca eram pe aceeasi lungime de unda, priveam la fel lucrurile. Simteam unde s-a gresit in jurnal, unde putea fi mai bine sau unde a fost extraordinar. Si de multe ori faceam haz de necaz, zambeam complice. Nu am stiut ca avea o suferinta, nu a vrut sa o impartaseasca pentru a nu deranja, a nu se victimiza. Zefi a avut multa forta, forta binelui. Si asa va ramane in amintirea mea, un om demn.

Astazi, la aflarea tristei vesti, am vrut sa vad ce a mai postat de curand pe pagina lui de fb. Si am dat de o imagine cu mine in regia de emisie. Ca un ultim dar din partea lui. S-a dus un om bun si drept. Dumnezeu sa te odihneasca in pace!”, este mesajul postat pe Facebook de Andreea Berecleanu în urmă cu puțin timp.