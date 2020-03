Ultimul căţel rămas părăsit al Cristinei Ţopescu aşteaptă să fie adoptat. Andreea Berecleanu, prietenă apropiată a Cristinei, a postat un mesaj în care îi îndeamnă pe oameni să o ia acasă pe Sisi: “Ieri am vazut-o pe Sisi. Incepuse brusc sa ploua torential cand m-am intalnit cu Deborah Faoro si Mugur Pop, mari iubitori de animale si de caritate. Au scos-o pe Sisi dintr-o masina cu numar de Sibiu. Nu mai conta ploaia, era mai importanta povestea. Sisi a fost una dintre catelusele Cristinei Topescu. Toti ceilalti au fost adoptati de oameni cu suflet mare. Eu il am pe Dumi, deja de 10 ani, daruit de Cristina. Daca iubiti cateii si va doriti un catel bun, dresat si iubitor, Sisi asteapta un stapan care sa o ocroteasca exact asa cum a facut-o Cristina.” (vezi ce a făcut Cristina Ţopescu la minister, în ultima ei zi de lucru)

Din cei 5 căţei găsiţi în viaţă în casa Cristinei Ţopescu, doar Sisi şi Bonnie nu îşi găsiseră stăpâni. Până la urmă, Bonnie a fost adoptată săptămâna trecută. “Cățelușele Bonnie și Sissi fac terapie de reintegrare după șocul suferit la moartea vedetei. La începutul acestui an, jurnalista Cristina Țopescu a fost găsită decedată în locuința sa, după mai multe zile în care a fost vegheată doar de animalele de care a avut grijă în timpul vieții. Cățelușele Cristinei Țopescu au fost aduse la Sibiu săptămâna trecută de unul dintre cei mai dedicați dresori de câini din Sibiu. Deborah Faoro, dresorul care îi învață pe sibieni să interacționeze cu animalele de companie, le-a preluat de la București, de la ARCA, asociația care le-a luat în grijă imediat după moartea Cristinei Țopescu. „E vorba de doi câini cu o poveste grea și mult bagaj nu neapărat fericit după ei. Ele au fost cățelele Cristinei Țopescu și au rămas fără om care să le ofere o viața împreună. Au rămas fără om pentru că sunt câini mai dificili, cu traume adânci care se manifestă prin probleme comportamentale grave”, a explicat Deborah Faoro”, a dezvăluit oradesibiu.ro.

Ultimul căţel rămas părăsit al Cristinei Ţopescu: „Sisi nu-și găsește încă liniștea"

„Sisi nu-și găsește încă liniștea de când mama ei, Cristina Țopescu, ne-a părăsit. Sisi e un câine foarte bun și foarte iubitor, comportamentul ei față de oameni e ireproșabil, și chiar față de animale a făcut progrese excepționale. Extindem aria de căutări a familiei adoptive ideale în Sibiu, Cluj, Arad și Brașov. Ca atâția alți câini, însă, Sisi plătește tribut faptului că are ceva gene de câine de "lupte". Asta o face să fie agresivă cu unii câini (în special cu femele) și ne face pe noi să-i căutăm disperați o familie care să nu mai aibă deja alte animale (mai ales pisici), ca să fim siguri că și Sisi, dar și noii ei prieteni, or să aibă parte de liniște și fericire. Pentru o astfel de familie, biata Sisi ar fi perfectă. Din păcate, o familie dornică să aibă un animal, dar care nu are deja unul, e foarte greu de găsit. Și, dacă nu reușim să-i găsim casa perfectă cât mai repede, biata Sisi are o singură variantă: o pensiune canină sau foster unde să stea singură și unde, cel mai probabil, problemele i s-ar agrava și toate progresele pe care le-a făcut datorită dresajului s-ar pierde... Sisi nu merită asta, pentru că a muncit enorm să-și învingă toate pornirile și trecutul și să fie astăzi câinele minunat care este. Asta e ideea, cu Sisi. Că ea a reușit să se salveze singură, deja, învingându-și aproape toate problemele și că a reacționat excelent la ajutorul de specialitate oferit gratuit de Deborah, de la Faoro Sport Dogs #dogdharma. Acum, are nevoie doar de încă un mic ajutor. Dacă acel ajutor nu vine, nu doar că nu vom reuși să salvăm un suflet, dar riscăm să condamnăm iarăși la suferință o ființă care tocmai ce văzuse lumina, speranța și blândețea după pierderea Cristinei. Vă rugăm să ne ajutați să o salvăm pe Sisi până la capăt.”, se scrie pe pagina asociaţiei ARCA.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au obținut, în exclusivitate, imagini cu cei 5 căței supraviețuitori din casa în care a fost găsită fără suflare Cristina Țopescu. 4 dintre ei au ajuns la Asociația Vier Pfoten, iar al cincilea, o fetiță, a fost luată de o vecină și bună prietenă cu jurnalista. Din nefericire, doi dintre cei 7 căței pe care îi mai avea Cristina Țopescu au fost găsiți morți, alături de stăpâna lor. Pentru ei nu s-a mai putut face nimic, cauza morții fiind, cel mai probabil, deshidratarea. Ceilalți 5 câini au reușit să supraviețuiască, pentru că aveau posibilitatea să iasă afară din casă. Asta i-a și salvat. Cățeii au reușit să găsească un sac de hrană, să îl rupă și să mănânce pe săturate. Iar sursă de apă exista în permanență în curtea locuinței. Cristina Țopescu (59 de ani) a fost găsită fără suflare, duminică seară, pe 12 ianuarie, în casa sa din Otopeni. O vecină a sunat la poliție pentru că nu o mai văzuse de trei săptămâni. Informația a fost confirmată de poliție și de către șeful Ambulanței din București. Potrivit Poliției, în cursul serii de duminică, 12 ianuarie, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violență. Trupul Cristinei a fost incinerat joi, 16 ianuarie, la crematoriul Vitan-Bârzeşti, cenuşa fiind depusă într-o urnă la Cimitirul Bellu.