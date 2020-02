Andreea Berecleranu a ernunțat la pupitrul știrilor, după 17 ani petrecuți la acelașți post de televiziune. Jurnalista a făcur și primele declarații legate de această decizie și a dat de înțeles că șefii ar fi încercăt să-i impună să facă ceva ce ea nu își dorea.

Prima declarație făcută de Andreea Berecleanu

„Am stat 17 ani în Antena pentru ca nu am fost constransa in vreun fel. Astazi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situatii impuse. Sunt prezentator de stiri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atat de colegii de breasla cat si de catre public tocmai pentru ca nu am dezamagit, sunt un om corect si onest. Pot sa dau si amanunte despre alegerea mea de a pleca dar cred ca viata trebuie sa-si urmeze cursul, la fel si profesia mea.

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:

este mesajul pe care Andreea Berecleanu l-a publicat pe pagina ei de Instagram, anunțând că nu va mai fi văzută la pupitrul știrilor.