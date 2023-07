Andreea Berecleanu, vacanță de vis în Islanda. Experiența uluitoare de care a avut parte. Nu a crezut că o să vadă așa ceva

In articol:

Andreea Berecleanu, în vârstă de 48 de ani, și soțul ei, Constantin Stan, care este considerat unul dintre cei mai buni chirurgi esteticieni din țară, au mers în vacanță în Islanda. Cei doi au vrut să scape de zilele toride de la noi și astfel au optat pentru o destinație la răcoare, departe de România.

Vedeta a postat primele imagini din vacanța de vis și se arată extrem de entuziasmată de alegerea făcută.

„Devreme călători, noi deschidem cafenelele din aeroporturi. Islanda, ne-am luat bocancii și gecile groase, suntem pregătiți”, a spus prezentatoarea TV, înainte de a se urca în avion alături de partenerul său.

Andreea Berecleanu a rămas uimită de spectacolul inedit realizat de un grup de balene

Jurnalista s-a bucurat din plin de vacanța din Islanda și a admirat fiecare lucru care i-a ieșit în cale. Emoțiile au urmat-o la fiecare pas și chiar i-a fost dat să admire un show al balenelor care se aflau în larg.

„Am rămas puțin în urmă și de această dată. Emoțiile au prioritate, dar vin și cu scrisul imediat. Câteva ore cu balenele, delfinii, pufinii și câteva soiuri de păsări care au vrut să trăiască pe lângă catamaranul care ne-a dus în larg. Și când râdeam spunând că nu vom vedea nicio coadă de balenă, ne-au râs fix sub nasul nostru! Nu una, câteva zeci. La început eram înnebunită să surprind măcar o fotografie, să nu ratez. Am avut ocazia unui spectacol complet, ne-am întors după câteva ore în port fericiți și am vizitat o piață de vechituri, Muzeul Falusului și Harpa”, a transmis vedeta TV.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Viktor Orban, declarația momentului despre România- stirileprotv.ro

Andreea Berecleanu, vacanță de vis alături de soț. [Sursa foto: Facebook Andreea Berecleanu]

Andreea Berecleanu și Constantin Stan au purtat ținute adecvate temperaturilor anunțate în Islanda. Astfel că hainele au fost unele groase, specifice anotimpurilor reci de la noi din țară.

„Doar câteva imagini din circuitul “Golden Circle”. Reykjavik-Thingvellir-Geysir-Gulfoss. Adică toate atracțiile din partea de sud a Islandei, cuprinzând Parcul Național, Lacul Laugarvatn, apoi gheizerele și cascada. Pare doar o enumerare, doar că realitatea descriptivă în imagini ne-a tăiat respirația! Și culmea, chiar dacă suntem cu geci groase, am avut noroc de zile cu soare, ceva rar chiar și în această perioadă”, a povestit șatena în mediul online.

Citeste si: „Am avut cliente vechi care au plecat că nu au vrut să mă vadă așa, că sunt prea urâtă.” Ce sumă câștigă acum Dana Roba, după ce s-a întors la muncă- kfetele.ro

Citeste si: O femeie a fost executată în Singapore. Pentru ce a fost condamnată la moarte. ”O pedeapsă extrem de dură şi disproporţionată”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lewis Hamilton, disperat să scape de Shakira. Pilotul de Formula 1 nu o mai vrea pe cântăreață sub nici o formă în preajma lui- radioimpuls.ro

Citește și: Fiica Andreei Berecleanu s-a cuplat cu Ștefan Manolache. Eva Zaharescu este îndrăgostită până peste cap

Fanii au rămas profund impresionați și au lăsat numai cuvinte de laudă la adresa cuplului aflat în vacanță. „Concediu plăcut, Frumoase peisaje, mă bucur că ne arăți și nouă asemenea locuri! Domnul să vă binecuvânteze!”, se arată în comentarii.