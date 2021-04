Andreea Boantă şi-a cântat durerea pe versuri de rap la Românii au Talent, sezonul 11. Florin Călinescu: "N-am mai avut o femeie pe hip hop"

In articol:

Andreea Boantă şi-a cântat durerea pe versuri de rap la Românii au Talent, sezonul 11. Concurenta a povestit în cadrul emisiunii cât de greu i-a fost să locuiască în Italia.

Andreea Boantă şi-a cântat durerea pe versuri de rap la Românii au Talent, sezonul 11

Andreea Boantă şi-a cântat durerea pe versuri de rap la Românii au Talent, sezonul 11. Concurenta a venit în emisiune cu o compoziţie proprie pe care a cântat-o din suflet, transmiţând un mesaj puternic tuturor românilor care sunt plecaţi din ţară pentru un trai mai bun.

Citeste si: La Spain's Got Talent nu a trecut mai departe, însă la Românii au Talent, sezonul 11, lui George Jimblaru i-a fost apreciat talentul

Andreea Boantă la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Juraţii nu au rămas indiferenţi la mesajul transmis de concurentă. Andi Moisescu este de părere că salvarea României ar fi ca diaspora să revină acasă.

"Adevărul e că dacă noi am reuşi să aducem diaspora înapoi în România, am avea brusc un aport uriaş de expertiză pentru că oamenii ăia chiar muncesc acolo, sunt mulţi dintre ei foarte pricepuţi şi mentalitate nouă şi educaţie.

Mi s-ar părea că asta e una din soluţii. Ai nevoie de un aport brusc de cunoştinţe, educaţie mentalitate, uite tată, o ai, diaspora!", a spus Andi Moisescu.

Citeste si: Moment deosebit de periculos la Românii au Talent, sezonul 11. Thomas Nistorov i-a ţinut pe juraţi în suspans

Citeste si: Magda Vasiliu, părăsită de iubit, la patru ani de când s-a mutat în Italia: “Este greu, dar ne descurcăm!”- bzi.ro

Andreea Boantă la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Andreea Boantă a reuşit să treacă în etapa următoare de la Românii au Talent, sezonul 11, cu trei de "DA", asta pentru că Andra nu i-a dat un vot pozitiv, fiindcă a analizat mai mult interpretarea vocală decât mesajul transmis de concurentă.

"Faptul că tu ai simţit să te întorci acasă şi să îţi demonstrezi ţie că poţi să trăieşti cu fruntea sus...

E şi frumoasă, trebuie să ia un DA de la mine. De la Dana Marijuana nu am mai avut o femeie pe hip hop, în mintea mea", a spus Florin Călinescu.

Juraţii de la Românii au Talent, sezonul 11, s-au ridicat în picioare ca să îl aplaude pe Adrian Ilie Gălbioru. Tânărul teolog i-a impresionat pe toţi cu vocea sa

Andreea Boantă la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Andreea Boantă, marginalizată în Italia pentru că era româncă

Andreea Boantă a povestit la Românii au Talent, sezonul 11, cât de greu i-a fost să crească fără părinţi, aceştia fiind nevoiţi să muncească în Italia pentru a-şi întreţine familia.

"Mă numesc Andreea Boanţă, am 20 de ani şi vin din Bacău, comuna Mărgineni. Sunt agent call center pe limba italiană. La 16 ani am plecat în Italia pentru că părinţii mei erau deja acolo. Eu am crescut cu bunica mea, împreună cu fratele meu. Părinţii mei au plecat în străinătate pentru că în România nu mai aveau ce face. Pur şi simplu nu mai aveau bani să ne întreţină.

Tata a plecat cu gândul de a lupta pentru familia lui. După care l-a urmat şi mama mea după un an. Ea ne-a spus că o să plece pentru o lună şi nu s-a mai întors. E greu, e greu ca copil să creşti fără părinţi cu toate că bunica ne-a oferit tot ce aveam nevoie, lipsa părintelui se simte", a povestit Andreea Boantă la Românii au Talent, sezonul 11.

Andreea Boantă la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Totodată, în Italia, Andreea Boantă s-a lovit de oameni care au respins-o şi au marginalizat-o fiindcă era româncă. Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 11, nu s-ar mai întoarce niciodată în Italia şi este de părere că poţi răzbi şi în ţara ta.

"În 2016 am decis să plec şi eu împreună cu fratele meu ca să fim din nou o familie şi pot spune că este cel mai mare regret al meu pentru că am plecat în străinătate. În Italia am văzut cum sunt văzuţi românii şi cum suntem trataţi. Cu toate că eu nu am greşit în faţa străinilor se vedea în privirile lor că îşi schimbau privirea când le spuneam că sunt româncă. Ajunsesem să mă întrebe lumea cum mă cheamă şi eu să nu răspund. Mă simţeam izolată, singură, denigrată şi asta mă revoltă", a mai spus Andreea Boantă.