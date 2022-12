Andreea Bostănică, detalii neștiute despre divorțul părinților! E cel mai delicat subiect din viața ei: „Nu am avut mereu ce mi-am dorit”

In articol:

Andreea Bostănică, una dintre cele mai cunoscute persoane din mediul online, a vorbit pentru prima dată despre divorțul părinților. Tânăra a cunoscut succesul pe platforma de social media TikTok, unde a fost supranumită și „Regina TikTok-ului”.

Andreea Bostănică, despre divorțul părinților

Andreea Bostănică a decis să vorbească despre cel mai delicat subiect din viața sa, și anume divorțul părinților. Aceasta a mărturisit că nu a fost un copil răsfățat, însă părinții au continuat să îi îndeplinească toate poftele, cu toate că mama și tatăl său s-au separat cu mulți ani în urmă.

Citește și: Andreea Bostanica și Antonio Pican formează un cuplu? Imaginile cu care cei doi și-au înnebunit fanii

Andreea Bostănică [Sursa foto: Instagram]

După despărțirea părinților ei, tânăra, alături de fratele ei, au rămas în grija figurii materne. Deși are o relație specială cu tatăl său, Andreea Bostănică petrece mult mai mult timp cu mama sa. Cele două postează filmulețe împreună pe pagina de TikTok, iar de curând mama sa și-a deschis o pagină proprie unde încarcă filmulețe singură.

Citeste si: „Ne vedem la următorul.” Vlăduța Lupău, pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu artista- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

„ Nu pot să spun că am fost o fată răsfățată, ținând cont că părinții mei au divorțat când eu aveam 7- 8 ani. Am locuit doar cu mama mea și cu fratele meu. Nu pot să spun că am fost un copil răsfățat. Chiar nu am fost un copil răsfățat”, a spus Andreea Bostănică, într-o emisiune TV.

Andreea Bostănică, despre copilărie

Cu toate că acum pare că are tot ceea ce își dorește, lucrurile au fost diferite în trecut. Deși mama sa a încercat să îi ofere tot ce și-a dorit și a fost un sprijin emoțional pentru ea și fratele ei, copilăria a fost destul de grea, în absența unei prezențe paterne.

„ Nu am avut mereu ce mi-am dorit, dar mama a avut grijă de noi, mereu ne-a dat tot necesarul pe care ni l-am dorit. Ne-a susținut întotdeauna. Nu am fost un copil care să aibă mereu toate poftele și tot. Dar da, am fost fericită și am avut o copilărie frumoasă”, a mai adăugat tânăra.

Andreea Bostănică, relația cu tatăl ei

Cu toate că părinții ei s-au despărțit, Andreea Bostănică a păstrat relația cu tatăl ei. Totuși, prezența lui s-a simțit, întrucât tânăra a rămas în grija mamei sale și își vedea tatăl destul de rar.

„ Am și tată, vorbesc cu el, mă sună, mă felicită, vorbim săptămânal, ne mai sunăm, dar este o relație mai…Nu este rece, eu îl iubesc foarte mult pe tată, și el pe mine, dar cum părinții mei sunt divorțați de mulți ani deja, normal că eu sunt mult mai atașată de mama”, a mărturisit tânăra.

Citește și: Ce se întâmplă, de fapt, între Jador și Andreea Bostanică?! Artistul a fost invitat la majoratul ei! Imaginea care nu mai are nevoie de nicio descriere: „A fost minunat”

Lipsa unei figuri paterne s-a simțit în viața Andreei Bostănică, mai ales în momentele în care vedea colege care își așteptau ambii părinți și își dorea să fie în locul lor. La adresa mamei sale, tânăra are doar cuvinte de laudă spunând că a fost un sprijin enorm și a ajutat-o să treacă peste orice moment dificil cu care s-a confruntat.

„ Sincer, când eram mică, le vedeam pe toate prietenele mele cu tați și cu mame și voiam să fiu și eu ca ele, dar n-am simțit lipsa asta, pentru că mama a compensat cu dragostea ei. Tata cu mama sunt în relații foarte bune, vorbesc la telefon, despre noi, despre mine, despre fratele meu. E o relație OK, doar că asta a fost, s-a întâmplat și trăiesc cu asta”, a povestit Andreea Bostănică.

Andreea Bostănică [Sursa foto: Instagram]