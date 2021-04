Andreea Bucur, moment de excepție la Românii au talent, sezonul 11. Eleva de 15 ani a cântat o piesă portugheză în memoria tatălui său. Florin Călinescu: „Vezi ce faci cu darul ăsta!”

In articol:

Bucur Andreea, în vârstă de 15 ani, din București a venit la audițiile „Românii au talent”, sezonul 11, cu o poveste emoționantă și cu un omagiu pentru tatăl sau care nu mai este printre noi.

Bucur Andreea a cântat muzică fado în memoria tatălui său la Românii au talent

Aceasta a interpretat o piesă portugheză și a reușit să-i ridice în picioare pe cei patru jurați.

Bucur Andreea, și-a dorit să transmită emoții cu o piesă portugheză, o muzică pe care o asculta tatăl său. Eleva este o fire introvertită și prin acest gen de muzică reușește să-și exprime emoțiile și sentimentele. „ Momentul meu din această seară înseamnă foarte mult pentru mine. Sunt foarte emoționată și vreau să le transmit tot ce simt eu, ce transmite melodia, o iubire neîmpărtășită doar că nu o cânt pentru un băiat, ci pentru tatăl meu.

Cânt muzică fado, portugheză. Eu sunt mai închisă în mine de obicei și prin genul ăsta mă exteriorizez eu cel mai mult, mai ales că am trecut printr-o fază nu tocmai frumoasă și am vrut să mă exteriorizez prin aceste melodii. Tatălui meu îi plăcea foarte mult acest gen pe care eu îl cântam și am continuat mai mult pentru el pentru că am vrut să mă vadă departe. Sunt sigură că este mândru de mine și mă vede de acolo de sus ”, a declarat Bucur Andreea.

Concurenta mai are o soră, iar mama lor face sacrificii uriașe pentru a le susține financiar. Andreea Bucur mărturisește că încă îi simte prezența tatălui.

Andreea Bucur trece în etapa următoare la Românii au talent cu patru de da

Andreea Bucur reușește să transmită emoții și sentimente prin melodia portugheză, iar cei 4 jurați de la Românii au talent se ridică în picioare în semn de admirație. Aceasta primește patru de da și merge în etapa următoare a concursului.

Alexandra Dinu o felicită pentru cât de frumos a cântat, dar și pentru faptul că prin melodia intrepretată de ea a făcut-o să simtă anumite sentimente. „ Ce frumos! Mi-a ajuns la suflet și am simțit toată melancolia și tristețea ”, a spus Alexandra Dinu.

Andra mărturisește că muzica fado este o muzică profundă și că Andreea Bucur a realizat ceva ce doar un artist reusește să transmită. „ E o muzică atât de profundă. Artiștii reușesc să strângă toate emoțiile și să le pună în muzică. Dacă tu ai ales fado pentru a pune toate sentimentele în interpretarea ta, foarte bine ” a declarat jurata.

„ Din durerea ta a ieșit un moment excepțional, care pe noi ne-a bucurat și asta e frumusețea artei în general. Bravo! ”, a declarat Smiley.

Florin Călinescu o felicită pentru darul cu care a fost înzestrată. „ E limpede că ești dăruită pentru carieră asta, vezi ce faci cu darul ăsta. Ai un drum lung în față ”, a spus Florin Călinescu.