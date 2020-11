Andreea de la Puterea Dragostei, eliminată din competiție! A izbucnit în lacrimi: „Am trecut prin multe, e clar că nu rezonez cu oamenii de aici”

Puterea Dragostei

Andreea de la Puterea Dragostei și Codruț au fost propuși spre eliminarede către colegii lor din competiție. Tânăra se aștepta ca fetele să o vrea afară, dar Corduț s-a arătat dezamăgit de alegerea băieților de a-l vota. Din fericire pentru el, Marinescu a câștigat voturile publicului și a fost desemnat favorit, așa că și-a putut proteja casa. Nu s-a bucurat însă de premiu, pentru că a aflat că iubita lui părăsește competiția.

Andreea de la Puterea Dragostei, în lacrimi după eliminare

Andreea de la Puterea Dragostei a spus că știa că avea să fie cea eliminată, dar nu și-a putut stăpâni emoțiile, mai ales că și-a făcut și o relație în cadrul show-ului de la Kanal D.

„Mi-am dat seama că voi fi eliminată. E clar că eu nu rezonez cu oamenii de aici, e clar că am trecut prin foarte multe lucruri, dar știu că voi fi mult mai puternică după acest lucru și am avut ceva de învățat”, a spus Andreea, cu lacrimi în ochi.

Deși ea și iubitul ei erau extrem de supărați, restul concurenților nu și-au putut stăpâni veselia, ceea ce l-a nemulțumit teribil pe Marinescu.

„Nu știu, chiar numai am cuvinte absolut deloc. În momentul actual chiar am rămas singur, chiar am rămas… Am văzut că ceilalți zâmbesc, dar voi încerca să evit. O să încerc să vă evit și sp nu mă uit la voi, pentru că este un moment foarte delicat și, chiar dacă nu ne suportați pe mine și pe Andreea, ați putea să fiți indiferenți”, a spus Marinescu.