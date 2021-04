Andreea de la Puterea Dragostei se iubește cu un cântăreț celebru?! Incredibil ce a postat pe rețelele sociale: "Te iubesc"

In articol:

Andreea de la Puterea Dragostei formează un cuplu cu un artist celebru!? Fosta concurentă a postat mai multe fotografii cu presupusul partener.

Andreea de la Puterea Dragostei, într-o relație cu un cântăreț?

Andreea de la Puterea Dragostei este într-o relație cu un cântăreț celebru? Pe pagina sa de socializare, fosta concurentă a postat mai multe fotografii cu Nane, care sunt cel mai probabil photoshopate. Însă, ceea ce a surprins pe toată lumea a fost descrierea pe care tânără a pus-o.

"Eu și iubitul meu @nanemernic. I love you to the moon and back. ❤️( Te iubesc până la lună și înapoi)", a scris Andreea pe contul său de socializare. Până la momentul actual, blondina nu a mai dat niciun detaliu despre presupusa relația dintre ea și artistul Nane.

Andreea a părăsit Puterea Dragostei

Andreea de la Puterea Dragostei a spus că știa că avea să fie cea eliminată, dar nu și-a putut stăpâni emoțiile, mai ales că și-a făcut și o relație în cadrul show-ului.

Cu lacrimi în ochi, frumoasa blondină abia și-a găsit cuvintele potrivite pentru a-și lua rămas bun de la Marinescu.

„Mi-am dat seama că voi fi eliminată. E clar că eu nu rezonez cu oamenii de aici, e clar că am trecut prin foarte multe lucruri, dar știu că voi fi mult mai puternică după acest lucru și am avut ceva de învățat”, a spus Andreea, cu lacrimi în ochi.