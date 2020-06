Andreea Duță, fosta noră a lui Sile Cămătaru, a devenit mămică

In articol:

Andreea Duță le-a dat vestea cea bună prietenilor săi, prin intermediul social media.

„Ești toată viața mea” a scris Andreea lângă imaginea cu bebelușul nou născut. Vedeta și fiul cel mai mic al lui Sile Cămătaru s-au despărțit în urmă cu un an, dar actele au devenit oficiale de abia în decembrie 2019. Cei doi s-ar fi despărțit pentru că bruneta își dorea prea mult o familie.

Fiul lui Sile Cămătaru nu a vrut copil cu Andreea Duță

„Ne cunoșteam de mult timp, mi-am dorit o familie, îmi doresc în continuare o familie. Noi am fost împreună un an și patru luni. Am zis ca e momentul să îmi fac o familie, așa am decis… că s-a întâmplat să nu îmi indeplinesc visul de familie, asta e”, mărturisea bruneta la Antena 1, de Crăciunul trecut.

De altfel, mesajul care anunța separarea a fost postat pe pagina de Facebook al brunetei, notează cancan. „Am hotărât, de ceva timp, împreună cu soţul meu, Dani Balint, să mergem pe drumuri separate. Suntem decişi să păstrăm o relaţie de prietenie, civilizată, ca între doi oameni maturi care nu se feresc să recunoască atunci când au greşit.

Motivele acestei decizii ne privesc doar pe noi doi şi nu dorim ca acestea să formeze obiectul unor speculaţii. Am fost tot timpul extrem de discretă, am încercat în permanenţă să îmi protejez viaţa privată!

Scopul acestui mesaj este de a vă ruga să încetaţi cu mesaje ce au ca subiect în rol principal pe «viitorul fost soţ»! Doresc să rup orice legătură cu trecutul meu şi să îmi canalizez toata energia şi timpul asupra viitorului meu ce nu îl va mai include niciodată pe Dani!”, a scris Andreea Duță pe pagina ei de Facebook.

Andreea Duță, implicată într-un dosar de proxenetism

Andreea Duță, fosta noră a lui Sile Cămătaru, a fost implicată într-un dosar de proxenetism, având calitatea de martor. Nu mai puțin de 20 de inculpați au fost acuzați că au constituit un grup infracțional organizat.

Proxeneții au ”contabilizat” zeci de victime, iar ancheta a fost una de amploare, procurorii discutând cu zeci de martori, printre care și Andreea Duță, fosta noră a lui Sile Cămătaru. La începutul procesului, existând temerea că martorii ar putea fi amenințați de interlopi sau plătiți pentru a își schimba declarațiile, judecătorii au hotărât ca inculpații să nu ia legătura, sub nicio formă, cu martorii.