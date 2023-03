Andreea Esca a dezvăluit ce face atunci când are probleme cu vocea. Prezentatoarea TV a fost înzestrată cu o calitatea despre care puțini știu: „Toți ne pricepem la orice, dacă vrem”

In articol:

Andreea Esca a lipsit de foarte puține ori din fața camerelor de filmat, mai mult în concediile de maternitate și odihnă. De 25 de ani, aceasta apare zi de zi la pupitrul știrilor, este constantă, își iubește meseria și face tot posibilul să se protejeze și să aibă grijă de ea.

Ce face Andreea Esca pentru a-și proteja vocea

Cea mai grea provocare, însă, este vocea, cu care are câteva probleme în ultimul timp. Cu toate acestea, Andreea Esca știe exact cum să rezolve situația pentru a fi în formă maximă la pupitrul știrilor.

Când simte că o deranjează gâtul și crede că își va pierde vocea, vedeta face repaus vocal toată ziua, iar seara, aflată în fața camerelor, este în formă maximă. Fiind de atâția ani pe sticlă, prezentatoarea TV știe deja când are nevoie de o pauză, dar și ce are de făcut pentru a-și reveni cât mai repede. Acum a împărtășit secretul ei cu toți urmăritorii.

“ Când rămân fără voce, ceea ce, din păcate, mi se cam întâmplă în ultima vreme, nu mai vorbesc deloc. Acesta este cel mai bun medicament când ai probleme cu gâtul, nu vorbești. Cu cât mai mult posibil, cu atât mai bine. Repausul vocal este foarte bun. Și vorbesc când ajung seara, bineînțeles, la jurnal, că nu am de ales. Dar dacă pot să stau toată ziua să nu vorbesc, este cel mai bun remediu”, a mărturisit Andreea Esca, pentru ego.ro.

Prezentatoarea TV posedă o calitate despre care puțini știu

Andreea Esca este cunoscută pentru harul ei de la pupitrul știrilor, însă puțini știu că vedeta are ureche muzicală.

Prezentatoarea TV cântă, însă a lăsat această calitate pe locul doi, întrucât este doar o pasiune. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, a urcat pe scenă și a cântat chiar și cu Andra.

“ Toți ne pricepem la orice, dacă vrem. În unele faci performanță, pe unele le faci așa, ca să te amuzi. Dar, altfel, dacă încercăm, putem orice. Acum o să mixez, o să dansez, o să cânt, o să fiu această nebună la 50 de ani. (râde) Mai cânt din când în când. Am avut diverse momente în care am cântat. Am cântat cu Andra, spre exemplu.

Pur și simplu așa, de amuzament. Am ureche muzicală, dar nu pot să zic că sunt vreo cântăreață. Important este că nu sunt chiar afonă. Absolut, cu asta suntem de acord. (n. red. că putem să fim orice ne dorim la orice vârstă)”, a mai spus prezentatoarea de știri.

Andreea Esca [Sursa foto: Instagram]