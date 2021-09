Andreea Esca a fost dată afară din casă de către părinți, atunci când era copil: "M-au dat afară şi au închis uşa în faţă, m-au lăsat pe preş"

In articol:

Toată lumea o cunoaște pe Andreea Esca și parcursul ei în televiziune, însă puțini știu că succesul jurnalistei se datorează în mare parte părinților ei, care au avut grija să o supravegheze atent în perioada adolescenței.

Prezentatoarea tv a povestit, într-un interviu recent, că atunci când era la școală se ambiționa să aibă rezultate excelente, pentru că exigența tatălui ei o speria de multe ori.

"Tata este foarte serios. Era foarte sever şi uneori mă pedepsea"

Andreea Esca a trecut prin clipe memorabile în copilărie, care i-au rămas întipărite în minte. Celebra știristă a recunoscut că atunci era mică era împinsă de la spate de părinți să aibă rezultate bune la învățătură, căci, în caz contrar, tatăl ei recurgea la pedepse.

Mai mult, vedeta de teleziune spune că ajunsese să se teamă mai mult de reacția părintelui ei, decât de examenele pe care avea să le susțină, așa că își dădea silința să învețe totul și să nu facă nicio greșeală: "Tata este foarte serios. Când eram mică, era obsedat să am note bune, rezultate bune la înot. Era foarte sever şi uneori mă pedepsea. Nu aveam trai cu el dacă nu mergeam foarte bine.

Tata a lucrat aproape toată viața pe “șantierele patriei” pentru că îi plăcea să pună lucruri pe picioare și pentru că se câștiga mult mai bine decât dacă ar fi fost inginer într-o fabrică din Bucureșți. Nu ne-a fost ușor nici nouă, celor rămase acasă singure toată săptămâna și nici lui, care a locuit în apartamente de serviciu și a fost nevoit să se descurce de unul singur. Dar cu toții cred că priveam către avantaje, în acele vremuri dificile. De fapt, tata era ca teza! Trebuia să mă pregătesc când venea, mi-era teamă ca nu cumva să greșesc ceva, și nu prea mai puteam să ies la petreceri." , a povestit Andreea Esca, pentru Voxbiz.ro.

Andreea Esca, dată afară din casă de către părinți

Exigența tatălui în privința învățăturii nu a fost singurul lucru cu care Andreea Esca s-a confruntat în copilărie, prezentatoarea tv chiar a ajuns, la un moment dat, să fie dată afară din casă de către părinți, care au vrut să-i dea o lecție.

Vedeta a povestit că a plecat odată de la grădiniță cu o colegă fără să-și anunțe mama sau tatăl, iar aceștia au căutat-o disperați, crezând că s-a rătăcit.

După ce au găsit-o, știrista ar fi primit o lecție dureroasă, căci a fost dată afară din casă și lăsată în fața ușii, pe preș: "Am plecat odată cu o colegă de la grădiniţă şi cu bunica ei şi nu am zis nimănui şi tata nu m-a găsit. Până la urmă, m-au căutat şi eram în faţa blocului fetiţei şi mi-am luat o bătaie serioasă. M-au dat afară şi au închis uşa în faţă, m-au lăsat pe preş. Şi atunci am stat ce am stat şi am bătut la uşă să le cer pantofii, că m-au dat afară în papuci şi nu puteam să plec aşa.", a mai adăugat Andreea Esca, pentru aceeași sursă.