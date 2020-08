Andreea Esca

Milioane de români au cunoscut-o deja pe Andreea Esca, însă pe vreme ce Alexia Eram crește, începem să o vedem și pe ea în atenția reflectoarelor din ce în ce mai des.

Cu ocazia zilei de naștere a Alexiei, Andreea Esca i-a transmis un mesaj prin intermediul alistmagazine.ro, însoțit de o poză extrem de intimă cu cele două.

”Tare fericită m-a făcut acest copil! Pardon… această domnișoară! Când m-a anunțat medicul că sunt însărcinată, pur și simplu urlam de fericire pe stradă. Îmi amintesc perfect cum i-am spus Adinei Goriță, la birou. Știu și unde și cu ce eram îmbrăcată. Nimic în lume nu ar fi putut să mă facă mai fericită! Orice mă întreba oricine, eu răspundeam că sunt însărcinată. Mă simțeam centrul Lumii, cea mai puternică ființă de pe Pământ și cea mai norocoasă.”, este primul paragraful cu care începe Andreea Esca urarea pentru Alexia.

În continuare, prezentatoarea de știri își povestește sarcina și cum a venit momentul nașterii! Într-o manieră extrem de sinceră și glumeață, Andreea Esca povestește cum era enervată de muzica cu scop de relaxare pe care i-o punea medicul ginecolog, atunci când mergea la ecografii. Se pare astfel că Andreea nu se aștepta să nască în această zi, acum 20 de ani! A crezut doar că alunele din mâncarea chinezească i-au provocat dureri.

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Andreea Esca, alături de micuța Alexia Eram, acum 20 de ani

„Mergeam doar la ecografii, că astea existau deja, nu așa performante ca acum, de-l vezi pe copil în picioare, în timp ce mănâncă uitându-se la televizor, dar oricum. Și și acolo eram amuzată că medicul îmi punea ceva muzica de relaxare cu o apă, un râu prin pădure, iar eu îl rugam să renunțăm, pentru că pe mine mă scotea din minți sunetul, nu mă calma, și îmi venea să fac și pipi de la atâta apă și frig în pădure :). Altfel, mi-am continuat viața normal, fără să îmi modific deloc programul, dar cu o doză maximă de fericire pe chip și în suflet. Am fost la serviciu până în ultima clipă, și am dansat până înainte cu două zile, că doar pe 29 era ziua mea. Apoi, pe 30 seara am mâncat de la “chinezesc” niște pui cu alune și altele și pe 31 august dimineața m-am dus pentru un control la spital, că mi se părea că mă doare tare burta de la mâncarea aia picantă de cu seara. Ginecologul mi-a zis ca aceste dureri se numesc contracții, că n-au legătură cu alunele și că rămân să nasc. Restul e istorie…”

Citeste si: Un cântăreț mult-îndrăgit a fost părăsit chiar înainte să meargă în fața altarului! Povestea bărbatului este cu adevărat tristă

Citeste si: Ce a putut să facă Liviu Guță după ce a intrat în casă și a dat peste o femeie dezbracată. ”Am început să…”

Citeste si: Se destramă totul? Iulia Vântur tocmai ce a aflat că Salman Khan are o soție și doi copii care trăiesc într-o țară îndepărtată. Anunțul care a cutremurat toată India

În textul scris de Andreea Esca finalul este unul emoționant, în care aceasta îi mulțumește fiicei ei pentru toată fericirea pe csre i-a adus-o în viață, însă totul se termină, din nou, într-o manieră glumeață, Andreea lăsându-ne să înțelegem că ea și Alexia au o glumă pe care nu ar vrea-o împărtășită.

PS: Să nu spui gluma noastră cu “Pe cine suni dacă… “

Alexia Eram