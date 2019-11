Andreea Esca a mărturisit că are mari fluctuații de greutate și, dacă nu ar avea grijă ce mănâncă, corpul ei ar arăta cu siguranță altfel.

Știrista Andreea Esca știe la ce trucuri vestimentare să apeleze pentru a masca micile imperfecțiuni ale siluetei sale.

Andreea Esca are mari probleme cu greutatea! Primele declarații: "Încerc să le maschez"

"Am fluctuații de greutate destul de mari, doar că încerc să le maschez într-un fel sau în altul. Mă rog, nu pot să spun că am avut niște fluctuații care chiar să se observe îngrozitor, dar nu am fost niciodată vreo persoană slabă, cum nu am fost niciodată foarte grasă. Aș minți să spun, nu sunt extrem de preocupată de acest aspect. Mi se pare important, dar nu chiar foarte important", a declarat Andreea Esca într-un interviu pentru revista Viva!

Esca a dezvăluit ce face atunci când vrea să slăbească.

”În momentul în care văd că depășesc orice limită, după criterile mele, pur și simplu mănânc mult mai puțin. Sport am făcut dintotdeauna, fac nonstop mișcare, nu e ca și cum la un moment dat nu mai fac sport și de aici mă îngraș. Mă îngraș pentru că mănânc! Și atunci când consider că am depășit niște limite mănânc mult mai puțin”, a mai spus Andreea Esca în interviul pentru Viva!