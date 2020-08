Andreea Esca a trecut prin momente grele din cauza Covid-19

In articol:

Andreea Esca a ajuns din nou la spital, însă de această dată a fost decizia prezentatoarei de știri. În contextul alarmant în care numărul cazurilor noi de coronavirus nu scade, ea și-a programat copiii, marți dimineața, pentru o serie de analize medicale la o clinică privată din București.

Această măsură este mai degrabă preventivă. După ce a trecut prin boala Covid-19, Andreea este mai vigilentă când vine vorba de sănătatea familiei sale. Astfel că, atât fiica ei, Alexia, dar și fiul ei, Aris Melkior, au fost testați în spital inclusiv de coronavirus.

După două ore de așteptare, ei au părăsit unitatea spitalicească, urmând ca rezultatul cel mai așteptat, cel pentru Covid-19, să fie anunțat după-amiază.

Fiul vedetei a fost infectat cu coronavirus în urmă cu lună, alături de mama și tatăl său. Fiica Andreei a scăpat ca prin minune si nu a contractat virusul de la părinții ei. Chiar și în aceste condiții, amândoi au repetat testul Covid-19.

Andreea Esca, alături de fiul ei, Aris, și fiica sa, Alexia

Andreea Esca a povestit, la Pro Tv, prin ce a trecut

Prezentatoarea de știri a vorbit deschis despre faptul că a fost infectată cu coronavirus. Andreea a făcut dezvăluiri atunci despre starea de sănătatea a soțului ei și despre simptomele pe care le-a experimentat.

„Da, am fost bolnavă de COVID-19, atât eu cât și soțul meu, cât și unul dintre copii. Mulțumim medicilor, avem un rezultat negativ astăzi, toți trei. Lucrurile au fost foarte ciudate, niciodată nu te aștepți să ți se întâmple ție, oricum ar fi. Primul care s-a îmbolnăvit în familia noastră a fost soțul meu, a avut două zile febră foarte mare. Am asociat asta cu o enterocolită. Ne-am impacientat, am chemat salvarea, ne-au făcut testul de coronavirus, el a ieșit pozitiv, eu negativ”, spunea Andreea Esca, la Pro TV.

Vedeta de televiziune a mărturisit care a fost clipa în care a realizat că este bolnavă, deși avea un test negativ făcut în momentul în care a aflat că soțul ei este pozitiv de COVID-19.

„Mi s-a părut ciudat că eu nu am, eram hotărâtă să refac testul după 7-8 zile. Numai că nu am apucat și într-o zi, făcând ceva de mâncare, făceam ceva cu cartofi și cu usturoi. Mi-am zis că e ceva ciudat că nu simt mirosul și am început să testez câteva parfumuri și nu simțeam nimic”, a spus Esca.

„A suportat consecințele alegerii ei făcută în cunoștință de cauză”

După ce a recunoscut că a fost pozitivă de COVID-19, Esca a fost criticată dur. O lovitură grea de imagine a primit-o din partea Adelei Chirică, președintele Asociației pentru Dravet și alte Epilepsii Rare. Adele a criticat-o pe Esca, după ce aceasta a recunoscut că a participat la petrecerea de la malul mării și că nu a purtat mască de protecție.

„Oare dacă în locul Andreei Esca era persoana X tot așa o compătimea lumea și o întelegea? Sau o linșa instant pentru că a fost la party și nu a purtat masca, adică fix ce nu avea voie să facă….cu atât mai mult fiind persoana publică. Sau suntem doar niște ipocriți… ??? E retorică întrebarea… și din nou mă iertați că nu empatizez nici cu lacrimile ei. A suportat consecințele alegerii ei făcută în cunoștință de cauză. Nu a lovit-o o boală nemiloasă brusc și nedrept…Așa că dacă tu alegi conștient să te expui în timpul unei pandemii, nu mai e loc de empatie. Ci poate de învățat niște lecții. Atat. Acum, hai cu pietrele și înjurăturile…”, a scris atunci pe pagina de socializare, Adele Chirică.