Andreea Esca, mărturii șocante! Celebra prezentatoare tv, bătută și dată afară din casă: „M-au lăsat pe preş”

Andreea Esca a fost bătută în copilărie [Sursa foto: Instagram]

Andreea Esca este cea mai cunoscută prezentatoare de știri din România. Vedeta a vut întotdeauna o relație apropiată cu publicul ei și nu s-a ferit să facă dezvăluiri și să abordeze diferite subiecte. În urmă cu ceva timp, Andreea Esca a povestit despre un moment pe care nu îl va uita niciodată, în prag de sărbători. Vedeta a povestit că a fost bătută de către părinții ei, într-un Crăciun, după ce s-a dus la o colegă de grădiniță fără să anunțe. Știrista a mai dezvăluit că a fost dată afară din casă și a rămas pe preșul din fața locuinței. (Citeste si: Primele declarații ale Alexiei Eram, după ce s-a operat de urgență! Cum se simte fiica Andreei Esca: "Abia merg...")

„Eu l-am văzut când Moş Crăciun mi-a lăsat cadourile şi a zburat pe geam. Pe una dintre camere nu o foloseam aproape niciodată, o numeam camera a patra. Şi acolo venea Moşu’ şi lăsa cadourile. Am intrat o dată acolo şi l-am văzut şi a zburat pe geam. Mereu îmi aducea o păpuşă. Bunica mea se ocupa de ceea ce însemnau cozonacii şi mâncărurile de Crăciun. Acum, Alexia e pasionată de tot ce ţine de bucătărie. E pasionată de turtă dulce.

Nu am un Crăciun preferat. Mereu când mă gândesc la Crăciun, mă gândesc la cel de când eram copii. Am plecat o dată cu o colegă de la grădiniţă şi cu bunica ei şi nu am zis nimănui şi tata nu m-a găsit. Până la urmă, m-au căutat şi eram în faţa acestei blocului fetiţe şi mi-am luat o bătaie serioasă. M-au dat afară şi au închis uşa în faţă, m-au lăsat pe preş. Şi atunci am stat ce am stat şi am bătut la uşă să le cer pantofii, că m-au dat afară în papuci şi nu puteam să plec aşa”, a mărturisit Andreea Esca.

Andreea Esca, în copilărie[Sursa foto: Facebook]

Dan Bittman, despre infectarea Andreei Esca cu noul coronavirus: „Nu e nimic adevărat!”

Solistul turpei Holograf și-a arătat nesiguranța cu privire la infectarea Andreei Esca cu noul coronavirus, în urmă cu câteva luni bune. Cântărețul susține că nu a fost nimic adevărat în confesiunea știristei.

„S-au căutat atâtea și atâtea exemple, au vrut să găsească și în lumea sportului, au vrut să găsească și în lumea televiziunii, cum a fost Andreea Esca. Au vrut să găsească la un moment dat chiar și în lumea asta, a noastră, a artiștilor, a cântăreților... Dacă cred că Andreea Esca și-a înscenat boala? Da, cred că da! Cred că nu e nimic adevărat acolo. E părerea mea! E prietenă cu mine, dar... părerea mea e că nu e nimic adevărat. Am văzut oameni care au trecut prin chestia asta, nu așa se trece și nu așa se revine la știri, veselă și ferice! Eu cred că acolo e un trust care ne sperie zi de zi. Eu nu vreau să mă lupt acum cu PRO TV-ul... Dar în fiecare zi ne toarnă cu picătura dezastre peste dezastre și motive să fim cuminți și să tăcem”, a declarat Dan Bittman. Citește continuarea AICI.