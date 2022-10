Andreea Esca tună și fulgeră: „Hai să ne respectăm unii pe alții”. Afirmația care a enervat-o la culme pe știristă

In articol:

Andreea Esca se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar activitatea sa de la pupitrul știrilor îi aduce mereu pe români în fața televizoarelor. În general, știrista nu obișnuiește să reacționeze în mediul online, asemenea altor vedete, însă de această dată, blondina a răbufnit și și-a spus părerea, fără ocolișuri.

Este vorba despre sloganul unei cunoscute edituri, care sugerează că oamenii care se uită la televizor nu ar fi deștepți: „Cărțile sunt televizorul oamenilor deștepți”, era sloganul site-ului respectiv, care promova și cărțile scrise de câteva vedete TV cunoscute.

Imediat după ce a văzut, Andreea Esca a ținut să vină cu o părere despre respectivul slogan, mărturisind că exprimarea este total nepotrivită, având în vedere că reprezentanții editurii au ales să se promoveze cu ajutorul cărților scrise de alte personalități TV.

Citeste si: Reacția Andreei Esca după ce și-a văzut fiica fără sutien pe internet. Ce încerca, de fapt, Alexia Eram să le transmită fanelor ei?!

Citeste si: Cine este Mădălina Creţan, soția lui Nosfe. „Nu se va mai naște în lumea asta alt suflet ca al tău..."- kfetele.ro

Citeste si: Saveta Bogdan se plânge că a ajuns la sapă de lemn și abia îi mai ajunge pensia- bzi.ro

De asemenea, știrista a mai ținut să precizeze că, la rândul său, se uită la TV la emisiunile preferate, însă cu aceeași plăcere poate citi și o carte.

„Dilema mea s-a adâncit când am văzut că sub sloganul «Cărțile sunt televizorul oamenilor deștepți», site-ul publică cu mândrie cărțile unor vedete TV extrem de apreciate la noi în țară. Deci e ok totuși televizorul și pentru oamenii deștepți?! Hai să ne respectăm unii pe alții atunci, indiferent de alegerile unei seri. Eu mă uit cu plăcere la(...), dar și citesc cu aceeași plăcere cartea Ralucăi Anton”, a scris Andreea Esca pe Instagram.

Legătura neștiută pe care Andreea Esca a avut-o cu familia Arșinel

În prezent, Andreea Esca este căsătorită cu Alexandre Eram, iar din relația celor doi au rezultat doi copii, însă puțini dintre fanii știristei știu că, de fapt, în perioada adolescenței a fost îndrăgostită de fiul lui Alexandru Arșinel, Bogdan.

Citeste si: Andreea Marin a dat cărțile pe față. A spus în sfârșit ce crede despre Andreea Esca: "Ea se joacă mereu cu viața". Cum a caracterizat-o pe Teo Trandafir

Vedeta a dezvăluit totul chiar în cartea sa, intitulată ”Ce-am făcut când am tăcut”.

"Primul iubit nu se uită niciodată. Nu se poate să nu fi auzit asta măcar o dată. Amintirile mele mă leagă însă foarte strâns şi de al doilea. Întâi de toate, să cădem de acord că vorbim despre acelaşi lucru: primul – adică primul cu care facem dragoste. Primul a devenit astfel prietenul meu din liceu, care m-a iubit ani la rând înainte să fim iubiți în sens fizic şi nu am regretat niciodată decizia. Deși cel care n-a mai ajuns să fie primul mi-a dovedit în timp că era într-adevăr foarte îndrăgostit de mine, că era de o calitate umană rară şi un foarte bun prieten.", a scris Andreea Esca despre Bogdan Arșinel, în cartea sa.

Andreea Esca