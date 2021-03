Andreea, fina Anamariei Prodan, are o poveste de viață dramatică! Și-a pierdut doi iubiți chiar înainte de nuntă

In articol:

Andreea Lege, nepoata fostului președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Radu, are o poveste de viață dramatică. Tânăra,a care este fina impresarei Anamaria Prodan, are o agenție de voiaj, iar visul ei era să își petreacă restul vieții alături de persoana potrivită. Tânăra a trecut prin momente dificile. Ea și-a pierdut doi iubiți, chiar înainte să se căsătorească.

„După o relație de 5 ani, am decis să mă căsătoresc... însă, înainte cu 4 luni de eveniment, prietenul meu a decedat la 34 de ani, a făcut stop cardiac. Eram în Barcelona, într-un infotrip, cu o colegă, trebuia să stau 10 zile. Însă a două zi am căpătat un virus și a trebuit să-mi modific returul. Am ajuns acasă și seara am aflat că prietenul meu a murit. Iar asta nu e tot.

După a două relație, de 7 ani, ne pregăteam de nuntă și înainte cu 2 luni de eveniment iubitul a decedat, a făcut stop cardiac, având 27 de ani la momentul respectiv. Decesul a survenit chiar lîngă mine, în dormitor, în brațele tatălui meu, care încerca din răsputeri să-l readucă la viață, fără rezultat însă. Au urmat 2 ani de stări depresive majore, cu traume, la psiholog și psihiatru. Însă nimic nu m-a ajutat decât mersul la biserică, rugăciunea și postul. Nu voi uită niciodată, duhovnicul meu, care mi-a spus să stau liniștită, că Dumnezeu mi-a oprit ceva mai bun pentru mine și că în curând soarta mea va fi una foarte frumoasă. Într-adevăr, după încă 2 ani l-am cunoscut pe actualul meu soț, Viorel Lege (38 de ani)", a povestit Andreea Lege.

Andreea Lege și soțul ei, Viorel Lege[Sursa foto: Instagram]

Andreea Lege și-a salvat actualul soț de la moarte

Fina impresarei Anamaria Prodan a avut nevoie de doi ani în care să meargă la psihlog și psihiatru, până l-a cunoscut pe actualul ei soț, Viorel. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă cu el la un control. Acolo, medicul i-a dat o veste total neașteptată. Bărbatul ar mai fi avut trei luni de trăit dacă nu mergea la timp la un control.

„Primul lucru pe care l-am făcut după ce l-am cunoscut a fost să-l duc la medic, la un control general. În momentul în care ne-am dus la neurolog, medicul i-a spus: "Doamna aceasta e îngerul dumneavoastră păzitor. Dacă nu vă aducea, vă mai dădeam 3 luni de trăit". Am încremenit când am auzit astfel de vești... nu-mi venea să cred. Viorel avea o venă foarte atrofiată, o venă care-i oxigena creierul. Am urmat 2 ani de tratament zilnic, repaus pentru el, rugăciuni, speranța că se va face bine. Au fost 2 ani de teamă să nu se întâmple ceva cu el, însă Bunul Dumezeu ne-a ajutat și s-a vindecat", a mai povestit Andreea Lege.

