Andreea Ibacka a fost suspectă de cancer la sân, iar după operație viața ei s-a schimbat radical: „La reanimare au intrat pe rând mama, Cabral, fratele meu”. Obiceiul de la care nu se abate de atunci

Andreea Ibacka se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Deși are o mulțime de admiratori, mulți au aflat abia recent că soția lui Cabral a trecut printr-un moment delicat în anul 2017, atunci când a fost suspectă de cancer la sân.

În cadrul unui interviu recent, Andreea Ibacka și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a reușit să vorbească despre acest subiect. După operație, din fericire, biopsia i-a infirmat toate temerile, iar de atunci, vedeta susține că are un obicei de la care nu se abate sub nicio formă, respectiv prevenția.

„În 2017 am trecut printr-un moment greu de gestionat din punct de vedere emoțional. Și mi-a rămas clar în minte că mi-a fost la fel de greu să le dau vestea părinților mei cum mi-a fost să procesez vestea, să accept riscul bolii în sine. Înăuntrul meu a fost furtună și am preferat să păstrez povestea pentru noi. Am avut norocul de a ajunge pe mâini excelente, m-am operat (vreo 20 de oameni mi-au fost alături la spital atunci când m-am trezit, ei mi-au dat foarte multă putere), iar biopsia a infirmat temerile. La reanimare au intrat pe rând mama, Cabral, fratele meu. Amețită cum eram, încercam să fiu vigilentă și le-am pus pe rând aceleași întrebări pentru a mă convinge că au toți trei aceleași răspunsuri, aceeași versiune, cea adevărată. Sunt mega norocoasă, iar de atunci am rămas cu un obicei excelent. Prevenția e nelipsită.”, a declarat Andreea Ibacka, pentru Viva.ro.

Motivul pentru care Andreea Ibacka nu a vorbit o lungă perioadă de timp despre acest subiect

Cunoscuta actriță a vorbit abia recent despre momentele delicate prin care a trecut în urmă 6 ani, explicând că la vremea respectivă a dorit să țină totul pentru ea și pentru familia sa, căci nu voia să simtă compasiune din partea nimănui, dar nici ca povestea ei să fie cunoscută de către o țară întreagă și să țină primele pagini ale ziarelor.

„ De-a lungul anilor am avut și noi probleme și unele chiar mari. Asta a fost una din pietrele de hotar. S-a întâmplat în 2017, n-am vorbit despre asta la momentul respectiv, pentru că nu-mi doream compasiunea nimănui, deși sunt convinsă că dacă spuneam atunci eram pe prima pagină. Nu mi-am propus niciodată să ies în față.

Șocul și povara au fost așa de mari încât nu m-am gândit la nimic altceva, la publicitate și așa mai departe.Mi-a fost foarte greu să îmi anunț părinții la vremea respectivă. Bine, era doar o suspiciune, dar o suspiciune destul de mare. Mi-era foarte frică de reacția lor, de șocul pe care l-ar putea suferi și am amânat foarte mult. Cred că le-am spus cu o zi și jumătate înainte de operație, pentru că a existat și o operație care a infirmat suspiciunea.”, a povestit, Andreea Ibacka, pentru unica.ro.

