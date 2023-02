Andreea Ibacka a simțit că-i fuge pământul de sub picioare după ce a primit diagnosticul! Nimeni nu a știut prin ce a trecut când a fost suspectă de cancer: „Am suferit un șoc”

In articol:

Andreea Ibacka este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din showbiz-ul românesc. Soția lui Cabral se poate numi o femeie împlinită din toate punctele de vedere, întrucât se poate mândri atât cu o carieră de succes, dar și cu o familie minunată.

Andreea Ibacka, despre cea mai grea cumpănă a vieții sale

Cu toate acestea, vedeta a trecut printr-o perioadă dificilă, în urmă cu câțiva ani, atunci când a fost suspectată de cancer la sân.

Deși este mereu cu zâmbetul pe buze și radiază de fericire, soția celebrului prezentator TV Cabral a trecut prin cea mai dificilă perioadă a vieții sale, în urmă cu câțiva ani, mai exact în 2017, atunci când a fost suspectă de cancer la sân.

„ De-a lungul anilor am avut și noi probleme și unele chiar mari. Asta a fost una din pietrele de hotar. S-a întâmplat în 2017, n-am vorbit despre asta la momentul respectiv, pentru că nu-mi doream compasiunea nimănui, deși sunt convinsă că dacă spuneam atunci eram pe prima pagină. Nu mi-am propus niciodată să ies în față.

Șocul și povara au fost așa de mari încât nu m-am gândit la nimic altceva, la publicitate și așa mai departe. Mi-a fost foarte greu să îmi anunț părinții la vremea respectivă. Bine, era doar o suspiciune, dar o suspiciune destul de mare. Mi-era foarte frică de reacția lor, de șocul pe care l-ar putea suferi și am amânat foarte mult. Cred că le-am spus cu o zi și jumătate înainte de operație, pentru că a existat și o operație care a infirmat suspiciunea. ” a povestit, Andreea Ibacka, pentru unica.ro.

Andreea Ibacka a ajuns la operație, după diagnosticul primit

În urma unui control de rutină, Andreea Ibacka a aflat că este suspectă de cancer la sân. Timp de 3 săptămâni, vedeta a trăit un coșmar, neștiind ce se va întâmpla cu viața ei. Prezentatoarea TV își punea mii de întrebări, însă fără răspuns.

Mai mult decât atât, Andreea Ibacka a ajuns la operație, însă intervenția chirurgicală a infirmat faptul că ar avea cancer la sân. Astfel, încă o dată, soția lui Cabral a realizat cât de importantă este sănătatea și faptul că trebuie să prețuim viața, până nu este prea târziu.

„ Eu am ajuns de la un control de rutină direct la RMN, mamografie, mai multe investigații, cei mai buni specialiști din țară. Am avut noroc iarăși că am ajuns la persoanele potrivite și la programare de urgență la operație. Au trecut vreo trei săptămâni de când am aflat până când s-a întâmplat operația propriu-zisă, dar eu eram așa nerăbdătoare că m-aș fi dus în ziua respectivă, doar să scap de gândurile astea pe care le aveam.

Eu sunt un caz fericit, nu vreau să mă vait, că vai ce greu mi-a fost la vremea respectivă. Da, sigur că am suferit un șoc, dar faptul că operația a infirmat temerile și practic nu aveam o tumoare malignă, mă face o mare norocoasă.”, a mai spus soția lui Cabral, pentru sursa citată.

