Andreea Ibacka a surprins pe toată lumea cu ultima apariție! Fotografia neașteptată, postată la aproape doi ani de când a născut

Andreea Ibacka are o carieră de succes și o familie de care se bucură zi de zi. Cu toate că în prezent este mămica a doi copii mici, de curând le-a dat fanilor din mediul online palpitații serioase după ce a postat în mediul online o fotografie în care își ține mâinile pe burtică într-un mod suspect.

Apele s-au liniștit rapid, pentru că și-au dat seama despre ce este vorba, de fapt.

Andreea Ibacka este o mămică model și nu ar mira pe nimeni în cazul în care ar da vestea în țară că așteaptă un al treilea copil. După ce a postat pe Instagram ultima sa fotografie, fanii s-au grăbit să o felicite, fiind de părere că aceasta ar fi un indiciu că este însărcinată. În realitate, intenția soției lui Cabral nu a fost decât să facă haz de necaz pe seama faptului că shaorma pe care o va fi mâncat la prânz ar face-o să arate ca și cum ar fi însăcinată.

Ce probleme întâmpină Andreea Ibacka în căsnicia ei?

Atât Andreea Ibacka, cât și soțul său, Cabral, au un program destul de încărcat, care nu de puține ori le pune piedici atunci când vor să dedice timp familiei.

Cu toate că din exterior par a fi familia perfectă, cei doi soți se confruntă cu mici probleme din cauza lipsei timpului liber. Nu de puține ori s-a întâmplat ca actrița să își dorească de la soțul său să facă ceea ce, de fapt, și el și-ar fi dorit să primească din partea soției sale, ambii din dorința ca celălalt să recunoască, pe bună dreptate, sacrificiile și eforturile pe care celălalt le depune în plan profesional.

„Cred că fiecare își dorește să fie mai apreciat decât este, pentru că suntem două persoane foarte ocupate și care muncim mult și ne și dedicăm mult. Și, uneori, n-avem timp să vedem că și celălalt trage la fel de mult și ne-am dori doar să culegem aplauzele la scenă deschisă. Acasă, dacă se poate pe sectorul 4, soțul să mă felicite la megafon: «Așa soție ca a mea nu mai are nimenea!»…Uneori îmi doresc chestia asta și sunt lucruri pe care le fac tocmai ca el să mă aplaude și când nu mă aplaudă. Îmi doresc să mă bucur de familie mai mult și, uite, mă refer inclusiv la cea de-a patra generație pe care o am alături de mine pentru că încă am bunici. Și mi-aș dori să pot să ajung mai des pe la ei, să avem mai multe poze, mai multe filmări, mai multe experiențe împreună încă, alături de strănepoții lor, desigur, pentru că totul se învârte în jurul strănepoților acum”, a spus Andreea Ibacka, conform Unica.