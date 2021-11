Andreea Ibacka a trecut prin momente dificile! A fost la un pas de a naște prematur: „N-am povestit asta atunci...”

In articol:

Andreea Ibacka este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Celebra actriță este căsătorită cu prezentatorul Cabral, alături de care are doi copii, Namiko și un băiețel, care a venit recent pe lume. Vedeta a dezvăluit detalii neștiute din viața ei, pe pagina sa de Instagram. Ea a mărturisit că, în urmă cu trei ani de zile, a fost ep cale să o nască pe Namiko prematur.

Totul s-a întâmplat în timp ce vedeta se afla într-o vacanță în Malta. După mai multe contracții puternice, Andreea Ibacka s-a prezentat la un spital, acolo unde medicii i-au săus că urmează să nască chiar în seara aceea.

„N-am povestit asta atunci, însă în 2018 am fost la un pas de a naște prematur. Aveam 27 de săptămâni de sarcină, un copilaș de aproximativ 1 kg în burtică și eram în ”vacanță” în Malta. Timp de câteva zile am avut contracții aproape fără pauză. Dese, regulate, așa cum nu ți-ai dori să apară înainte de termen. Iar pe insulă am descoperit un sistem sanitar complet nepregătit, trăind tot timpul cu senzația că aplicația mea de sarcină îmi oferă mai multe informații prețioase decât personalul de gardă cu care am interacționat la „cel mai bun spital privat de-al lor. Am detaliat deja pe stories, însă rezumând… m-au anunțat că urma să nasc în noaptea respectivă și apoi m-au trimis înapoi la hotel, pentru a nu se complica cu o turistă cu probleme de sarcină. Pe ieșire „m-au liniștit”, în schimb, spunându-mi că „sunt șanse ca bebelușul să supraviețuiască”, le-a dezvăluit Andreea Ibacka fanilor.

Andreea Ibacka a născut peste termen

După ce s-a întors în România, Andreea Ibacka a avut mai multă grijă la sănătatea ei și a bebelușului, motiv pentru care a trebuit să țină un repaus la pat de 6 săptămâni. Această pauză i-a fost benefică vedetei, care a născut o fetiță perfect sănătoasă, chiar la termen.

„M-am întors în România și cu multă grijă din partea doctorului meu, cu rugăciuni, cu tratament, cu repaus la pat timp de 6 săptămâni, am născut peste termen (la 41 de săptămâni) o fetiță perfect sănătoasă. Știu, sunt un caz norocos!”, a mai spus soția lui Cabral.