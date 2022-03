Andreea Ibacka, despre greutățile cu doi copii mici! Cum i s-a schimbat viața actriței: „Mega terorist cu somnul meu, 160 de nopți nedormite consecutiv”

In articol:

Viața de mamă nu este deloc ușoară, iar Andreea Ibacka știe cel mai bine acest lucru. De câteva luni a adus pe lume cel de-al doilea copil al familiei, un băiețel minunat pe nume Tiago. Experiența cu cel de-al doilea copil ese diferită față de cea pe care a avut-o cu Namiko, însă, chiar și așa, actrița se bucură din plin de fiecare moment alături de cel mic, în ciuda faptului că uneori se

simte copleșită.

În cadrul unei postări pe Instagram, Andreea Ibacka a vorbit despre cum alege să abordeze situația cu micuțul ei băiețel. În loc să controleze fiecare etapă și să verifice zilele până ce diferitele probleme ale băiețelului ei vor dispărea, actrița va sta alături de cel mic și se va strădui să fie o mamă cât mai bună și cât mai prezentă în viața copiilor ei.

Alături de o serie de fotografii cu cel mic, Andreea Ibacka a povestit că nu a mai reușit să doarmă complet de 160 de nopți, însă știe că la un moment dat va avea parte și de noți mai odihnitoare. Preferă să se bucure din plin de această perioadă și să nu ia în seamă oboseala acumulată.

Dana Rogoz, în același sentiment cu Andreea Ibacka

Chiar dacă nu este o mămică perfectă și de multe ori se învinovățește că nu a acționat așa cum și-ar fi dorit, Andreea Ibacka este răbdătoare și știe că poate ajunge la rezultate foarte bune dacă se relaxează și nu mai încearcă să dețină controlul.

Se pare că și Dana Rogoz este de aceeași părere, pentru că a comentat la postarea Andreei Ibacka, confirmând ceea ce spune.

„Da, da, te înțeleg perfect”, a spus Dana Rogoz.

„Sunt convinsă”, a fost răspunsul Andreei Ibacka.

„În mod absolut comun, mi-am propus ca a doua oară să mă bucur mai mult de bebelușeală. Să nu mai număr zilele fiecărei etape ce vine cu provocări, să nu aștept să treacă colicile, apoi durerile de dinți, primele săptămâni de diversificare, primii pași nesiguri, tantrumurile, insomniile ș.a.m.d. pentru a mă bucura 100% de experiența de mămică. Să nu verific aplicațiile mobile în căutarea acelor zile cu soare din dezvoltarea acestui pui de om (în care- vezi Doamne- ar trebui să fim mai radioși decât în celelalte) și să mă încarc din fiecare secundă petrecută alături de el. Sigur că atunci când avem o noapte mai bună, în care chiar legăm câteva ore de somn, tonusul meu este altul… și sunt convinsă că vom ajunge să avem asta mai des. Dar până una alta avem un drum de parcurs. Împreună. Cu foarte bune și câteva greutăți.

Și cu toate că sunt momente, situații în care îmi fac autocritică fiindcă mi-aș dori să fiu mai înțeleaptă, mai organizată pentru copiii mei, sunt și momente în care mă felicit și mă țin de plan. De planul cu bucuria, de la el am pornit. Alături de Tiago am cunoscut o altă dimensiune a privării de somn, mult dincolo de experiența alături de Namiko (copilul demo). Chiar și așa, în cele aproximativ 160 de nopți nedormite consecutiv nu mi-am pierdut niciodată răbdarea, nu am încetat să-l alint, nu am ridicat tonul, nu am găsit motive să lipsesc nici o jumătate de noapte de lângă el. Băiețelul meu simpatic, dorit și- da- mega terorist cu somnul meu e la vârsta la care îți vine să-l bagi în buzunar, să-l porți nedezlipit, să-l pupi încontinuu (mai ales că nici nu se va împotrivi). Așa că până să-mi trântească și el un ”asta e treaba mea, mama!” (mi-a stat ceasul când am auzit-o prima oară de la sora lui)… pe noi doi o să ne găsiți frecvent așa.”, a scris Andreea Ibacka pe Instagram.