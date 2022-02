Andreea Ibacka, mai sinceră că niciodată! Cum se descurcă actrița în rolul de mamă? „Te trei luni jumătate nu dormim”

In articol:

Andreea Ibacka este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe de la noi. De-a lungul carierei sale, vedeta a dat naștere foarte multor personaje, fapt care i-a adus celebritatea de care se bucură și în ziua de astăzi.

Andreea Ibacka excelează nu doar la capitolul profesional, ci și în viața de familie. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste, alături de faimosul prezentator Cabral. Cei doi sunt împreună de 14 ani de zile, iar din rodul iubirii lor au rezultat doi copii minunați, de care sunt foarte mândri.

Andreea Ibacka și-a deschis inima și a vorbit, pe contul ei de socializare, despre roul de mamă și cum s-a schimbat viața ei, de când a adus pe lume cei doi copii. Iată ce mărturisiri a făcut celebra actriță!

Andreea Ibacka, totul despre roul de mamă: "Mă gândeam că la al doilea copil nu mă mai poate surprinde nimic!"

Andreea Ibacka a devenit mămică, anul trecut, pentru a doua oară. Aceasta a dezvăluit, în cadrul unui interviu, despre experiența aceasta și cum se simte în rolul de mămică. Actrița mărturisește că nu se aștepta să mai întâmpine probleme cu al doilea copil, deoarece trecuse, deja, prin această experiență.

„Mă gândeam că la al doilea copil nu mă mai poate surprinde nimic deoarece am trecut prin toate etapele, prin toate emoțiile și va fi foarte ușor. (...) Ei bine, nu a fost așa, Tiago a avut câteva probleme cu colicii, mai grave decât au fost prima dată la Namiko, iar noi de trei luni jumătate nu dormim.(...) Am 4-5 zile pe trend ascendent când mai dorm. Încă 2-3 zile de liniște și o luăm cu dinții. Am ajutor pe timpul zilei. Tura de noapte îmi revine pentru că alăptez” , a

dezvăluit Andreea Ibacka, în cadrul unei emisiuni TV.

Andreea Ibacka:" Tiago nu mai e la fel de ușor de manevrat"

Andreea Ibacka a vorbit, pe contul ei de Instagram, despre cel de-al doilea copil și anume, fiul ei, Tiago. Actrița a povestit că i-a fost greu, deoarece fiul ei are colici de când a venit pe lume, fapt pentru care momentele de odină, în timpul nopții, sunt limitate. Mai mult, Andreea Ibacka susține că Tiago, în vârstă de 4 luni, are dureri mai grave decât a avut sora sa.

„De ceva vreme ne antrenăm unul pe altul. Cu rostogoliri de pe o parte pe alta și exerciții pentru relaxarea articulațiilor, eu îl pregătesc pe micuț pentru mersul de-a bușilea, în timp ce el mă mobilizează pentru olimpiada mămicilor cu bicepși fermi. (...) Ajuns la peste 7 kg de dulceață, Tiago nu mai e la fel de ușor de manevrat de către mămica care-și regăsește cu ocazia aceasta și tonusul muscular. Tot. (...) Cât despre pregătirile pentru kineto de pe salteluța de activități, atât pentru piele, cât și pentru buna dispoziție, e foarte important ca bebe să aibă scutecul proaspăt schimbat.(...) E important să fie curat și protejat de eventualele iritații de scutec ce i-ar putea crea disconfort” , a declarat Andreea Ibacka, pe Instagram.

